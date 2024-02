NIJE MOJE DA PODILAZIM BILO KOME, VEĆ DA GURAM KAO BULDOŽER Vučić: Ja sam vizinar i ponosim se time

ALEKSANDAR Vučić je u svojoj završnoj reči prilikom gostovanja na RTS-u izjavio da nema potrebe bilo kome da se dodvorava i da je njegov jedini posao da bude vizionar.

Foto: Printskrin/RTS

- Nije moje da budem neko ko će da podilazi narodu. Nije moje da to radim sve ono što rade svi drugi političari. Moje je da guram kao buldožer, moje je da budem vizionar i ponosim se time. Dobro ja računam, verujte mi, dobro. Kao i kada sam krenuo da razgovaram oko drugog automobila u Kragujevcu znajući sve probleme, i sećate se štrajkova u Fijatu i svega drugog. Nama će od jula meseca kada krene Panda Kragujevac dodatno da procveta. I to smo računali, kao i mnoge druge stvari. Tako da to je moj posao i zbog čega bih se ikome dodvoravao. Pobedio sam na izborima, i to dva puta, sa preko 58 i 59 odsto u prvom krugu, šta je to što je meni potrebno da bi zadovoljilo moju "sujetu" ili da bih pokazao nešto što u inače verujem da se u narednih godina više neće ponoviti. SNS je najbolja politička stranka u Srbiji, bez obzira što i u njoj ima mnogo kukolja, svakako najbolja partija koja je transformisala svoju zemlju, oni uvek imaju odluku da donesu odluku da misle drugačije od mene. Ja sam na brdu i bolje vidim i moj vidik je bolji - rekao je on.