VUČIĆ O SANKCIJAMA RUSIJI: Vodim se samo interesima naše zemlje, dve godine smo jedini u Evropi koji imaju isti stav

PREDSEDNIK Srbije je gostujući na RTS-u govorio o sankcijama Rusiji i istakao je da se vodi isključivo interesima naše zemlje.

Kaže da se ne busa u prsa i da je Srbija osudila, kako on kaže, "napad na Ukrajinu".

- Dve godine smo jedini u Evropi koji imaju takav stav. Jesam li Rusiji juče rekao da im se zaklinjem? Nisam. Pitali su me, rekao sam "ne znam", ali moje "ne znam" znači više nego od velikih prijatelja "čvrsto da". Čita se po delima, a delima sam to dokazao. Ne mogu da garantujem nekoj drugoj zemlji kako ću da se ponašam, jer se vodim interesima svoje zemlje. Ali sam dokazao u ove dve godine da možemo da budemo istrajniji nego svi oni koji su im se ulizivali i govorili "da, da, da" a to govori kakvu stabilnu i samostalnu politiku Srbija vodi. Ovo ludilo ide u mnogo težem smeru svuda u svetu. Ja vidim pobedničku euforiju sada u Rusiji. Voleo bih manje da je vidim. Ja vidim reakciju i sve odbrambene mehanizme, kako se podižu na Zapadu i postaju sve žešći i opasniji. Nadam se da se to neće završiti još većim tragedijama. I čini mi se da sam bio u pravu kada sam pre dve godine govorio u kom smeru će to da ide. A to gde će Srbija da bude, pa ponašaće se u skladu sa svojim interesima - istakao je.