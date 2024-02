PREDSEDNIK OTKRIO KOLIKO EKSPO ZNAČI Vučić: Sve je deo toga - od mamografa, bolnica, pruga..

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je gostujući na RTS-u govorio o Ekspu koji nas očekuje 2027. godine.

- Suština je sledeća. Ekspo nije samo Ekspo. Nije samo sajam, napravićemo najmoderniji. Mi pod Ekspom ne podrazumevamo izgradnju našeg severnog osmeha, to nema veze sa Ekspom. Nas će troškovi za Ekspo da izađu preko 2,5 milijarde, za izložbu. Sve ovo drugo što sam pričao pruga Beograd - Niš, skoro 3 milijarde, sve je to deo Ekspa. Deo Ekspa je i pruga od aerodroma do Obrenovca preko Ekspa i Nacionalnog stadiona, i aerodrom u Nišu gde sad mi moramo da intervenišemo i uradimo kanalizaciju, da bismo mogli dalje da ulažemo, jer recimo aerodrom u Nišu sa 27.000 putnika, došao je ove godine do 448.000 putnika. Naše kompanije dobro rade, sve je to Ekspo. U Ekspo nam ulaze i mamografi i magnetne rezonance i porodilišta, u ovom trenutku u Srbiji imamo 57 porodilišta. Radovi su u Vranju, Prokuplju, Leskovcu i Novom Pazaru. Svih 57 ćemo da ili uradimo nova ili rekonstruišemo. Završava se Višegradska. Kad pričamo već o tome hoću da nam majke, koje treba da nam donesu decu, da imaju najbolje moguće uslove.

- Time spasavamo živote ljudi, otvorite ih što pre. Hranitelji male Nađe znaju da će dete leptir imati lek na godišnjem nivou. Mi smo jedna od 3 zemlje u Evropi koja to finansira. Dajte ljudi to da vidimo da dođu mamografi, imamo problem sa tim, to je moja muka. Moram da zovem svaki dan po 50 puta. Poslali smo u Kladovo 13.12. nije otvoreno, u Pirot nije otvoreno, Obrenovac nije otvoreno. Ima mnogo i tamo gde je otvoreno.