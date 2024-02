PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije “Takovska 10” na Prvom programu RTS.

Foto: Printskrin/RTS

Govoreći o kritikama opozicije o regularnosti izbora, Vučić kaže da mu je zanimljiv izbor pitanja za početak ozbiljne emisije.

- Ja ću od ponedeljka krenuti u konsultacije sa onima koji žele da razgovaraju i poštuju Ustav i zakone ove zemlje - rekao je Vučić.

Kaže da će posle toga biti spreman da odredi mandatara.

- Ušli smo u važne procese odlučujuće za formiranje nove vlade i skupštine - rekao je on. Ističe da se nada da će taj postupak biti završen relativno brzo.

Kaže da je svima jasno da je birački spisak dostupan svima.

- Svaki čovek može da proveri da li je upisan u birački spisak, ali birački spisak je "dovoljan razlog" za pravdanje sopstvenih neuspeha - rekao je on.

Foto: Printskrin/RTS

Kaže da je spreman da uradi sve što je potrebno da se tenzije smanje.

- Što se tiče smanjenja tenzije u društvu, neće biti smanjenja tenzije u društvu dokle god imate deo medije koji svoj program, svoju aktivnost zasnivaju na mržnji prema političkim protivnicima. A što se mene tiče, spremam sam da razgovaram i da učinim sve što je moguće da se te tenzije smanje i da se razgovara o svim ključnim pitanjima, ali ta ključna pitanja ne mogu da budu "hoćemo vlast bez izbora zato što mi mislimo da bi trebalo da budemo vlast bez obzira na rezultate". Pred nama je mnogo važnih pitanja, mnogo teških izazova, ali i mnogo dobrih stvari. Zato sam siguran da ćemo imati jednu veliku većinu, ali bilo bi dobro da se jedan određeni broj njih pridruži i svojom kritikom, i kritika, dobra kritika, čvrsta, zasnovana na dokazima, od strane opozicije je veliki doprinos - rekao je Vučić.

- Imaćemo sigurnu većinu koja će srpski brod da vodi u prosperitetnu luku - dodao je on.

Kad je u pitanju Rezolucija Evropskog parlamenta, Vučić kaže da se na njenom početku navodi da je on "zloupotrebio poziciju" time što je raspisao izbore, a podseća da su izbori raspisani na izričit zahtev opozicionih stranaka.

- Reč je o notornoj laži Evropskog parlamenta - rekao je on.

Foto: Printskrin/RTS

Podseća da je drugi stav te Rezolucije da je "srpska policija na brutalan način prekoračila svoja ovlašćenja", a ističe da to nijedan čovek u Srbiji ne misli.

- Policajci su te večeri dva i po sata trpeli teror batinaša koji su ih gađali šipkama, motkama, kamenicama... - izjavio je Vučić i objašnjava da je to 50 puta blaže od bilo koje zemlje koje daju poslanike u Evropski parlament, ali da je zbog geopolitičkih interesa bilo važno da se "kesa laži" prospe po Srbiji.

Kaže da je u Srbiji dovoljno organa da sprovode istrage kada su one potrebne.

- U Srbiji postoji dovoljno organa koji su zaduženi za sprovođenje kakvih god hoćete istraga. Imali smo samo političko mešetarenje i pokušaj da se izbegne odgovornost za po ko na koji po redu poraz i ništa više - naglasio je Vučić.

On je najavio da, ako ne bude legitimne većine, imaćemo nove beogradske izbore.

- Imamo legalnu većinu od 56 ili 57 odbornika, a potrebno je 56 - ističe Vučić. On podseća da je bivši gradonačelnik prestonice Dragan Đilas sa socijalistima vladao Beogradom, iako legitimitet nije imao, ali da on ne želi da SNS postupi na isti način jer je "moral strašno važan u politici".

Kaže da je očigledno da ne postoji "zeleno svetlo" od strane dr Branimira Nestorovića i njegove liste.

- Ja se i dalje nadam da će on (dr Branimir Nestorović) da pokaže odgovornost jer grad i država moraju da budu važniji od partikularnih interesa. Narod je taj koji govori da li će neko da pobedi ili ne. Nekad to može da se promeni posle godinu dana, nekad posle pet godina. Da li će biti izbora ili ne znaćemo 1. marta, kada budemo videli šta će oni reći - rekao je Vučić.

Kaže da je idejni tvorac Pokreta za državu i narod. Ističe da će za četiri godine biti velike nestašice gasa, a da će biti i problema sa naftom.

- Šta će Srbija po tom pitanju da radi? Ide veštačka inteligencija... Šta ćemo da uradimo po svim tim pitanjima? Pokret mora da bude nešto što mora da razume da je zaštita državnih i nacionalnih interesa od vitalnog značaja za našu zemlju. To je pokret u koji moraju da uđu svi koji žele - rekao je Vučić.

Tvrdi da ga interesuje samo Srbija.

- Da sačuvamo zemlju, da ne pokleknemo po pitanju Kosova i Metohije, pre svega po pitanju ulaska u UN... - kazao je Vučić.

Kaže da je Pokret za državu i narod važan i da mora dobro da razume šta su praktični interesi naše zemlje.

- Dajte da se borimo za zemlju svakog dana, da dobijemo najviše što možemo i da izgubimo najmanje što moramo - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin/RTS

Vučić je saopštio da veruje da ćemo do kraja septembra završiti prugu Novi Sad - Subotica i da će biti puštena u saobraćaj u decembru.

- Dolaze nam test vozovi ove brze pruge kao što smo radili ranije i da već, ja verujem, prvog decembra, u decembru svakako idemo Beograd-Subotica brzom prugom za sat i deset minuta. Pa to, ljudi, nije ista zemlja. Volite me, ne volite me, to je druga zemlja. Postoji mogućnost da petog marta treba da se izabere predsedavajući za partnerstvo za veštačku inteligenciju. 29 zemalja je u tome, najmoćnijih zemalja sveta, primili su i nas zato što imamo institut za veštačku inteligenciju, zato što dobro to radimo. Može da se desi, mi smo jedan od dva favorita. Ja i dalje ne verujem da ćemo mi da budemo kao što nisam verovao da ćemo da dobijemo Ekspo. Zamislite da Srbija bude predsedavajući za partnerstvo za veštačku inteligenciju u celom svetu. Ali na tome, to ne može da radi jedan, dva ili tri čoveka, na tome moramo da radimo svi i da se borimo za sve. Ne da lajavamo svoju zemlju, ne da napadamo svoju zemlju, već da se borimo za našu zemlju i da štitimo našu zemlju. Završićemo ove godine, sve ove godine, Sremska, Rača, Kuzmin, tih devetnaest kilometara. Završićemo tih pet i po kilometara do Valjeva, završićemo brzu saobraćajnicu do Požarevca, pa sad ko ide gore ka Velikom Gradištu i Golubcu, ko ide ovamo ka Petrovcu, Salakovcu, Batuši i Malom Crniću, ko ide ovamo ka Kučevu, to ćemo završiti. To je sve ove godine gotovo. To je drugačija Srbija. To je druga energija. A to ne može da izgura samo Vučić. I to ne može da izgura samo Ana, ili samo Miloš, ili samo neko. Zato je potrebno da svi u Srbiji navijamo za to da se time ponosimo. Ja mislim da je strašno važno, čovek mora da razume šta je ono što se dešava oko nas. I mora da uči, stalno. Mora da napreduje. I kroz školu napredujete, na fakultetu napredujete. Oni koji rade, nisu oni završili školu jednom zauvek, moraju dalje da uče. Oni koji uče moraju da rade. I u politici morate da sagledavate događaje u svetu, morate da vidite šta je to što se zbiva. Verovatno bi 90 odsto novinara uradilo sve isto što i vi. Imamo drugačija interesovanja, vi i ja. Ili jedan deo javnosti u odnosu na ono što su moja interesovanja. Ja nemam problem, kao što znate. I za razliku od svih drugih predsednika sa kojima ste razgovarali, nikakva pitanja niti tražim, niti me zanima. Na sve sam uvek spreman da odgovorim. Za mene su neke druge teme od ključnog značaja. Danas posle toliko godina na vlasti popularnost mi je veća nego 2014. godine, ne manja, nego veća, imajte to u vidu - izjavio je Vučić.

Foto: Printskrin/RTS

Kako kaže, troškovi za Ekspo će biti veći od 2,5 milijardi.

- Suština je sledeća. Ekspo nije samo Ekspo. Nije samo sajam, napravićemo najmoderniji. Mi pod Ekspom ne podrazumevamo izgradnju našeg severnog osmeha, to nema veze sa Ekspom. Nas će troškovi za Ekspo da izađu preko 2,5 milijarde, za izložbu. Sve ovo drugo što sam pričao pruga Beograd - Niš, skoro 3 milijarde, sve je to deo Ekspa. Deo Ekspa je i pruga od aerodroma do Obrenovca preko Ekspa i Nacionalnog stadiona, i aerodrom u Nišu gde sad mi moramo da intervenišemo i uradimo kanalizaciju, da bismo mogli dalje da ulažemo, jer recimo aerodrom u Nišu sa 27.000 putnika, došao je ove godine do 448.000 putnika. Naše kompanije dobro rade, sve je to Ekspo. U Ekspo nam ulaze i mamografi i magnetne rezonance i porodilišta, u ovom trenutku u Srbiji imamo 57 porodilišta. Radovi su u Vranju, Prokuplju, Leskovcu i Novom Pazaru. Svih 57 ćemo da ili uradimo nova ili rekonstruišemo. Završava se Višegradska. Kad pričamo već o tome, hoću da nam majke, koje treba da nam donesu decu, da imaju najbolje moguće uslove. Time spasavamo živote ljudi, otvorite ih što pre. Hranitelji male Nađe znaju da će dete leptir imati lek na godišnjem nivou. Mi smo jedna od tri zemlje u Evropi koja to finansira. Dajte ljudi to da vidimo da dođu mamografi, imamo problem sa tim, to je moja muka. Moram da zovem svaki dan po 50 puta. Poslali smo u Kladovo 13.12. nije otvoreno, u Pirot nije otvoreno, Obrenovac nije otvoreno. Ima mnogo i tamo gde je otvoreno. Dajte da pokažemo više brige o ljudima, da sa tim nastavimo i posle izbora, da radimo za ljude, da se borimo za njih. Da pokažemo, kad imate pitanje inflacije, da izađe neko i pokaže zašto raste cena nafte. Mora neko da izađe da objasni, ne moram ja kao predsednik to da objasnim. Dajte imate pet državnih sekretara, pošaljite ih da to pokažu narodu. Kažite ljudima, vidite da držimo inflaciju pod kontrolom, samo se sekiramo zbog ove nafte. Penzioneri sa 14,8 imaju realno povećanje penzija. Dajte da ih zadržimo, da ta povećanja imaju smisla. Za to moramo taođe da se borimo, kao i hiljadu drugih stvari koje moramo da uradimo. Kada me kritikujete sa tim zašto ovoliko para, odgovorim "ja sam samo živ čovek". Samo se postavite u moje cipele jedan dan. Na dnevnom nivou dobijem 150 pretnji smrću. Moja porodica u celini na dnevnom nivou dobije oko 50 pretnji smrću. Na najuvredljiviji način se izjašnjavaju o meni, prosute laži i uprkos tim pritiscima, a ljudima ni ne smete da kažete sve, jer je politika takva, morate da pazite da ne prekoračite granicu, ne služite se lažima, ne opsujete nikoga, bilo da govorite na ruskom, engleskom - rekao je Vučić.

Kaže da mu je pravilo "saslušaj i drugu stranu" veoma važno.

- Verujem da niko ne može da mi ospori marljivost - kazao je on.

Dodaje da imamo preko četiri milijarde evra na računu.

- Imamo tri problema, jedan je gde ćete naći novac koji je danas mnogo skup. Pitanje je uvek vaša stopa rasta. Tri problema sa kojima se danas suočavamo su: kako naći jeftin novac, kako da vam to utiče na deficit i javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod. Pruge, fabrike, reindustrijalizacija naše zemlje, to vam podiže rast. Šta je problem? Kako naći novac. Imamo preko četiri milijarde evra u ovom trenutku na računu i opet su nam veći prihodi nego što smo predvideli i budžetom i nego što smo očekivali. Kada rešite i pitanje deficita, onda vam se uvek ogleda pitanje javnog duga. Novac imamo, relativno jeftino ga nabavljamo, padaće od septembra verujem. Držaće duže visoke kamatne stope, ali od septembra idu niže stope, pa će ljudi opet moći da uzimaju kredite, biće im jeftiniji za stanove i ostalo. Sve ovo je strašno važno i zato je važno da tome pristupamo na ovako energičan način. Kakva nam je država? U perfektnom stanju, malo koja zemlja ima takvo stanje javnih finansija. Problem je možemo li mi ovo sve da izgradimo i uradimo, problem je hoćemo li stići sve. Veliki broj ljudi moraće da bude iz inostranstva, očekujem, preko 12.000 ljudi. Najmanje toliko. Možda čak i 20.000 ljudi. Da učestvuju u radovima iz različitih zemalja. Za sad smo imali najviše iz Indije i Turske, verujem da će biti iz Filipina, Bangladeša i mnogih drugih zemalja. Mi nemamo tu radnu snagu, to pokazuje da kao zemlja napredujemo - izjavio je Vučić.

Foto: Printskrin/RTS

Dodaje da ćemo brzo stići do prosečne plate od 1.000 evra, a u decembru je bila između 830 i 840 evra (prosečna plata u Srbiji).

- Imam ovde spisak fabrika koje ćemo uskoro da otvaramo i koje dolaze. U prvih 40 dana ove godine imamo rekordan nivo stranih direktnih investicija. Bio bih zadovoljan i sa 4,5 milijarde, ali bih bio zadovoljan i sa pet milijardi. To su dobre vesti, nemam tu strah, moramo tu da se ponašamo odgovornije. Verujem da ćemo moći da vidimo značajniji povratak naših ljudi iz inostranstva. Zato je važno, naša želja je da u 2027. imamo 1.400 evra prosečnu platu i uveren sam da to možemo. Nećemo da budemo jedine budale u svetu koje će da se odreknu svoje nafte. Znam čija je ideja bila da se uspori ubrzani srpski rast. Šta ćemo da radimo sa radnom snagom u budućnosti. Treba da razgovaramo o mnogo kapitalnih stvari, odakle ćemo da imamo energiju za 6 godina kada budemo koristili duplo više struje. Do pre 3 godine nismo imali gasovod u Srbiji. Mi moramo da vidimo da se to dešava, i da ubrzano na tome radimo i da gradimo. Niko neće da govori o gasovodu, da ga nismo izgradili kako bismo prezimili zimu - rekao je on.

Kaže da se ne busa u prsa i da je Srbija osudila, kako on kaže, "napad na Ukrajinu".

- Mi smo dve godine jedini u Evropi koji imamo takav stav o sankcijama. Jesam li rekao da se zaklinjem? Nisam! Pitali su me, rekao sam "ne znam", ali moje "ne znam" znači više nego od velikih prijatelja "čvrsto da". Čita se po delima, a delima sam to dokazao. Ne mogu da garantujem nekoj drugoj zemlji kako ću da se ponašam, jer se vodim interesima svoje zemlje. Ali sam dokazao u ove dve godine da možemo da budemo istrajniji nego svi oni koji su im se ulizivali i govorili "da, da, da" a to govori kakvu stabilnu i samostalnu politiku Srbija vodi - kazao je Vučić.

Ističe da "ovo ludilo ide u mnogo težem smeru" svuda u svetu.

- VIdim pobedničku euforiji u Rusiji, a voleo bih da je manje vidim. Vidim reakciju i sve mehanizme, kao kod ježa bodlje se podižu na zapadu. Odnosi postaju sve žešći. Samo se plašim da će biti sve gore u svetu, a Srbija će se ponašati u skladu sa svojim interesima - rekao je Vučić.

Moramo da zaštitimo svoja ognjišta i svoju zemlju u skladu sa Ustavom Republike Srbije, kaže Vučić.

- Sa Šarlom Mišelom sam imao telefonski razgovor od 40 minuta. I otvoren je bio. Razgovaramo o svemu, vrlo koristan razgovor o Srbiji, agenda rasta, naravno i KiM, naravno i Banjska. Ja kažem "ja sam kriv", da se objašnjavam šta je kad bilo, jednostavno ne vredi. Uvek ću da budem na strani Srba koji su prognani, jesam ja za to kriv? Ja sam kriv. Znam ja ko traži čiju krivicu. Ne foliram se i ne pravim naivan, nema problema, udari tamo gde treba, bez obzira što ja volim to što su naši momci uradili. Nije bilo nikakvog nasilja, proterivali su ih sa njihovih ognjišta, ali šta da radite. Mislim da Evropa mora da sagleda svoje strateške interese i da ponudi nešto Srbiji. Ovo je jedna dobra šansa za nas, hoćemo li biti za tri ili četiri godine član EU, nećemo, ali možemo li da dobijemo grin lajt, sve to možemo i to sve znači bolji životni standard u Srbiji, bolji život naših penzionera - rekao je predsednik.

Ističe da Srbija neće priznati lažnu državu Kosovo.

- Njih šestoro je bilo prekoputa mene u Briselu. Rekao sam im "sve što smo rekli da ćemo da ispunimo, ne možemo da ispunimo ono što je suprotno Ustavu Srbije, što sam rekao i u Narodnoj Skupštini, nikada nikoga nismo lagali, a to je: ne možemo da ispunimo teritorijalni integritet Kosova, Ujedinjene Nacije članstvo i u agencijama institucijama i organizacijama UN". Rekao sam šta je ono što mi možemo da ispunimo, a šta ne možemo. Pri svemu tome, mi smo deo toga krenuli da ispunjavamo, Priština ništa nije ispunila, ni iz tog ni iz bilo kojeg drugog papira, i nikada neće. Kroz te rasprave koje mi vodimo ovde, problem je što mi sebi i svojoj zemlji nanosimo štetu i dajemo Kurtiju "municiju", i to je ono što sve vreme radimo, ali šta ću ja tu, kad je veća želja i potreba svakome da naudi Srbiji, pa makar donoseći nešto loše Srbiji da se makar malo našteti Aleksandar Vučić jer je to važniji cilj nego da se učini nešto dobro za našu zemlju - rekao je on.

Kaže da država ulaže mnogo novca u Crvenu zvezdu i Partizan.

- Ulažemo novca negde oko 5 puta više nego što je to bilo do 2012. godina. Ulažemo mnogo više u vaterpolo, rukomet, odbojku i nastavićemo to da radimo. Za mene je uspeh 10 medalja na OI - rekao je Vučić.

Zamolio je ljude koji će biti na vlasti da rade svoj posao i da "ne gube energiju na gluposti i čaršijske priče koje su, gotovo uvek, neistinite".

- Nisu laka vremena pred nama, ali ću imati i sam još tri godine energije, koliko mi traje mandat, da se svim srcem borim za vas i za našu Srbiju - rekao je on.