PIVLJANIN DEMANTUJE OPOZICIJU I HALUCINIRA: Odlaganje sednice nije pobeda opozicije, za njih je glasalo milion i po ljudi?

UREDNIK Šolakovih medija Ranko Pivljanin danas je gostovao na još jednom Šolakovom mediju, N1, gde je oštro demantovao jučerašnje reči opozicionih lidera Dobrice Veselinovića i Vladimira Obradovića.

Foto: Novosti

Pivljanin je nakon toga izjavio da je za opoziciju glasalo milion i po ljudi, što je notorna neistina.

Naime, nakon odlaganja jučerašnje sednice opozicija je slavila i rekla kako je to njihova velika pobeda. Danas je stigao demanti, i to direktno sa televizije N1, gde im je poručeno da to nije nikakva njihova pobeda već, prema rečima Pivljanina „bezobrazni manevar vlasti“. Nije do kraja jasno kako je za „nezavisne“ medije jedan dan odlaganje sednice pobeda opozicije dok je drugi dan to bezobrazan manevar vlasti.

Njegova izjava koja je privukla mnogo pažnje usledila je nakon ovog demantija. Tako je Ranko Pivljanin mrtav hladan izjavio da je za opoziciju glasalo milion i po ljudi.

- Milion ljudi je glasalo za opoziciju i oni bi voleli da se tamo neko umesto njih oglasi, da njihove probleme rešava i da tu stranu medalje vidimo. Dakle to je još jedan primer uzurpirane političke scene gde ti protagonisti vode svoje bitke i prave svoje kombinacije - konstatovao je Pivljanin.

S obzirom na to da se u intervjuu radilo o izborima u Beogradu, ova izjava postaje još bizarnija. U celoj Srbiji, prema konačnim rezultatima RIK-a, za koaliciju Srbija protiv nasilja glasalo je 902.450 hiljada ljudi. Kako je Ranko Pivljanin od 902 hiljade glasova došao do milion i po glasova u Beogradu – samo on zna.

Možda je čuo podatak od Miroslava Aleksića, koji je jednom prilikom rekao da je za opoziciju glasalo “milion ljudi, milion i po ljudi, milion ljudi” a istina je da je u celoj Srbiji za ovu koaliciju glasalo 900.000 ljudi.

