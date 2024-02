"ONI NUDE SAMO HAOS": Brnabićeva o ponašanju opozicije - Ne vidim šta je pobeda u tome što je odloženo konstituisanje sednice

PREMIJERKA Srbije Ana Brnabić je tokom obraćanja iz Niša, gde je prisustvovala polaganju kamena temeljca za Naučno-tehnološki park, govorila i o aktuelnim dešavanjima u Beogradu i konstituisanju Skupštine grada.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

- Vidim da je opozicija rekla da su proglasili veliku pobedu koja se vezuje za gubitak za narod. Ne vidim šta je pobeda u tome što je odloženo konstituisanje sednice. Neverovatno mi je da njihova jedina politika jeste nasilje. Zovu se Srbija protiv nasilja, a prezentuju nasilje i u skupštini i gradskoj skupštini. Bezidejnost, oni nude samo haos. Mi koji smo bili na listi Srbija ne sme da stane nismo ukrali ni jedan jedini glas. Izborne krađe nije bilo i postoje pokazatelji za to. Kada su videli rezultate, oni su počeli da viču da je bila krađa. Razlika u biračkom spisku bila je 0,8% u odnosu na izbore 2022. godine. Ništa ta razlika nije mogla da promeni. 89% u biračkim odborima je bilo iz opozicije. Imali su 5.700 posmatrača, CRTA preko 2.000. Muva nije mogla da proleti, a ne da se glas ukrade. To je pokazatelj da su izbori bili fer, što je potvrdio i ODIHR. Njihova pobeda je kada građanima gube vreme - rekla je premijerka i podsetila na iznos plata i penzije koji će biti do 2027. godine.

- Radićemo naporno pored svih opstrukcija, a biće sve teže - završila je Brnabićeva.

