VUČIĆ SE IZRAŽAVA U DINARIMA, A ĐILAS TO PREBACI U SVOJU VALUTU Brnabić: Mašinski mozak uspeo da poveća konačni obračun za jednu nulu

PREMIJERKA Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjave Dragana Đilasa o gostovanju predsednika Vučića na TV Prva.

Foto: Printskrin/Detektor laži

- Kao presednik Vučić se izražavao u dinarima, a Đilas odmah prebaci to u svoju valutu. Uz to, opet je, čak i u ovako prostoj matematici, mašinski mozak uspeo da poveća konačni obračun za jednu nulu, samo 10h (za 2 minuta). To oni tako keširali 180.000 evra, kad treba da naplate 18.000 evra. Šta ti je navika... - napisala je premijerka na svom zvaničnom Iks nalogu.

