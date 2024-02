VUČIĆ OTKRIO ZAŠTO FORMIRA NOVI POKRET: Odnos prema državi mora da se promeni

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Jutro" na TV Prva.

Foto: TV Prva/Printskrin

Govoreći o novom pokretu, Vučić kaže da odnos prema državi mora da se promeni.

- Zašto je moja ideja bila osnivanje Pokreta za državu i narod? Zato što taj odnos prema državi mora da se promeni. Ako se sada do Grčke putuje dva sata manje, ljudi će da kažu: To je od našeg novca. Jeste, ali taj vaš novac je postojao i pre 10,20 i 30 godina, pa ništa nije izgrađeno. Ne možete da uđete u voz Beograd-Novi Sad, a kad smo ga to imali. Kad smo imali brzu prugu, imali smo i pare ranije? Pa nikad - kaže Vučić.

- Moramo sve da završimo do 1. decmebra 2026. godine. Tada predajemo ključeve i tada će nam reći da li je sve završeno ili nije. Imam i tremu i strah hoćemo li uspeti, tako se ponašaju ozbiljni i odgovorni ljudi, kao kad izlazite na ispit. Trka sa vremenom - navodi predsednik.