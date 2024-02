VUČIĆ O NAPADNIMA POVODOM PROSLAVE DANA DRŽAVNOSTI: Ponosan sam na vatromet i na topovsku paljbu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Jutro" na TV Prva.

Foto Tanjug

Vučić je o izjavama Rota i ostalih opozicionih pojedinaca povodom proslave Dana državnosti rekao da mu nije jasno zašto se uvek dovedu neobrazovani da mlate rukama, aludirajući na Aleksića.

- Kažu da su to diktatorski režimi... Pridružio im se Rot, koji je sa Šiderom najveći protagonista Kurtija. Međutim kada Kurti sebi podigne spomenik, posle dve godine, to je valjda dokaz bliskosti sa idejama Rota i partijom Đilasa, pa je to valjda dokaz vrhumca vladavine prava. Kad već pričaju o vatrometu, ponosam sam na to i na topovsku paljbu, sa postavkom slika Nadežde Petrović, gulmcima koji su odigrali predstave...

Foto: TV Prva/Printskrin

- Jesu li čuli kakva je diktatura u SAD? Ljudi se okupe na Tajms Skveru, da gledaju ono što smo i mi imali na Kuli Beograd. Da ne pričam o Parizu i Londonu, jer to su sve poznate diktatorske zemlje. Ljudi su bili ponosni na zemlju kada su videli to sve šta smo uradili".