NISAM ZADOVOLJAN PONAŠANJEM MNOGIH: Vučić - Moramo da budemo fokusirani, ništa neće pasti sa neba

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Jutro" na TV Prva.

Govoreći o planu Srbija 2027, Vučić kaže da moramo da budemo koncentrisani i fokusirani, jer ništa neće pasti sa neba.

- Ne tražim od njih da svaku subotu i nedelju moraju da rade. Ali tražim da imaju manje neradnih dana nego obični ljudi. Nisam zadovoljan ponašanjem mnogih. Oni ne razumeju težinu zadatka pred nama. Ne razumeju da bi to bilo čudo. To će biti u čitankama i udžbenicima jer to nikada neće postići".

- Ana je vredna, za još neke ne mogu da kažem da su lenji. Ana se bori, a zna da se našali i kaže: 'Gledali smo šta ti radiš'. Znam da su ovih dana radili i Šapić, i Mali"...