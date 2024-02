VUČIĆ O PADU POPULARNOSTI EU U SRBIJI: U samo jednom danu izgubili su 10 posto

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Jutro" na TV Prva.

Foto: TV Prva/Printskrin

Vučić je govorio o padu popularnosti Evropske unije u Srbiji.

- U jednom danu izgubili su 10 posto, sa nekih 44 ili 43 posto od onih koji bi verovatno ili sigurno bili za ulazak, to je palo na 40. Inače oni koji su sigurno za, samo 24,2 procenata, a sigurno protiv 26, po prvi put. A šta ste to radili, slušajući one koji ne vole svoju zemlju. To ste vi uradili, a ja ću da se borim da vam podignemo popularnost - rekao je Vučić.