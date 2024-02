PREDSEDNIK U "JUTRU" O VAŽNIM TEMAMA: Vučić jasan - Bolje da nemamo vlast nego da bude ukradena na bilo koji način

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je ovog jutra na TV Prva.

Predsednik je gostovao u emisiji "Jutro" gde je govorio o važnim i aktuelnim temama.

Kako je rekao poslednji možda najvažniji sastanak u Minhenu je trajao skoro do ponoći.

- Zadovoljan sam što smo mogli biti tamo prisutni - kazao je on.

O smrti Navaljnog predsednik je rekao da je to još jedna iskra u razgorelu vatru.

- Kada razgovarate sve manje se slušaju argumenti, a sve više je gledanja kako da se pobedi neprijatelj, a ne stvarnih analiza... Uvek je dobro kada ste prisutnu. Minhen je apsolutno je gopolitički i strateški samit, ali zapadnog sveta. Bio je incidetnt čak se čulo od nekih ljudi - kazao je predsednik aludirajući na komentare o Vang Jiu.

Kako je rako mi kao ljudi volimo da imamo navijački stav i sve što nam se dopada to prihvatamo, a što ne dopada, bezrezervno odbacujemo.

- Kada govorimo o pritiscima, nije pitanje da neko dođe i kaže ajde uvedi sankcije, ali da li va se u izgled stavljaju problemi, mogućnost da utičete na napredak Srbije, da, logično je. Ovo sa Navaljnim je tragično i ne želim da ulazim u to, nisam istražni organ i toliko pametan kao svi u svetu koji sve znaju... To je posao za političke analitičare nije za predsednika. Da li će nam pozicija biti teža, nemam nikakve sumnje. Ono što utiče je napredovanje ruskih snaga u Avdejevki, izbori u Americi su i ovde bili tema - kazao je Vučić.

Predsednik je pomenuo i prezentaciju programa za razvoj Srbije.

- O njemu moramo da radimo marljivo i tepško i ne smemo da ga zaboravimo. Ekonomija mora da napreduje. Moramo da pronalazimo investitore, novac, ali da ne povećavamo dug... Sve to morate da radite i izgradite ono o čemu pričate. Morate da obezbedite sigurnost, stabilnost i mir. I koliko god ste slušali priča kako sam diktator, ima li Srbija sankcije od bilo koga? Uprkos tome što nam mnogo toga nije naklonjeno nemamo sankcije. Ono što je najvažnije nismo uveli sankcije Rusiji. Bio bi šampion demokratije, imao bih priznanje Kosova da jesam. Na nivou od tri godine mi smo 62% ukupnih investicija Zapadnog Balkana - kazao je Vučić, te dodao da naša ekonomija da bi napredovala mora da obezbedi političku osnovu.

Kako je rekao veliku štetu joj je nanosilo to što su protiv sopstevene zemlje sprovodili hajku ljudi koji u njoj žive.

- U jednom danu EU je izgubila 10% popularnosti... Što ste to radili? Slušajući one koji su manjina i ne vole svoju zemlju. I onda sam za to kriv ja. Ne, to ste vi uradili. Ja ću da se borim da vam podignem popularnost - kazao je on.

Predsednik se osvrnuo na dešavanja u Minhenu u momentu kada je učesnicima saopštena vest da je preminuo Aleksej Navaljni.

- Izašao je predsednik Letonije, i neka žena je sela pored mene, nisam imao pojma. Pogledao sam bedž, ali je bio naopačke. Kriv sam što nisam znao. Onda je Hojzgan rekao da imamos pecijalnog gosta i da se ne napušta skup. Rekao je da je sa nama Julija Navaljni, i tek tad vidim da je to žena koja je sedila pored mene... Ne znam ni šta bih danas uradio posle svega. Naravno da mi je žao, i naravno da je obaveza da pokažete pijatet. I onda kažu da nisam ustao dovoljno brzo. Kako ja sad njima da objasnim... Kao da je i važno, zašto bi im se pravdao. Uradio sam sve što treba da se izrazi pijatet prema nekome kome je važna osoba preminula. Ja sam čovek koji ne ide tamo da bi gubio vreme i da bih uzeo dnvenicu, jer nisam do sada ni jednu od 2 hiljade evra uzeo. Idem tamo da se borim za svoju zemlju. Da sam aplaudirao na 'Putin ga je ubio' rekli bi da sam ga proglasio za ubicu - kazao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na srpske granate koje su pronađene u Belgorodu, te pojasnio da je stvar logična i da od te prodaje živi 20.000 ljudi.

- Ako neko slučajno nije primetio od Zapadnh ambasadora, ajde da vam mi pokažemo, on se raduje tamo. Bio sam užasnut kad sam čuo vest, zato što sam radio. Ovde je reč o nečem drugom. To je problem Rusije i oni neka se bave time... Mi imamo problem, ali vratiću se na to. Opet smo imali mali egzodus ljudi u inostranstvo, a tek šta će biti tokom sledećih praznika. To pokazuje koliko se u Srbiji bolje živi. Našu avio kompaniju smo digli iz mrtvih. Ponosan sam na uspehe Er Srbije. Radimo svaki dan da bude bolje - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao kako rezultati neće da padnu sa neba, te da nije baš zadovoljan radom izvršne vlasti.

- Ne tražim od njih da svaku subotu i nedelju morau da rade. Ali tražim da imaju manje neradnih dana nego obični ljudi. Moram da kažem da je Ana vredna, ali nažalost nisam zadovoljan ponašanjem mnogih. Oni ne razumeju težinu zadatka pred nama. Ne razumeju da bi to bilo čudo - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao da će to ući u sve istorijske udžbenike, jer to ne možete da izbegnete.

- To će biti u čitankama i udžbenicima jer to nikada neće postići - kaže Vučić.

Vučić je poručio da je u Minhenu imao sastanak sa svima koji su važni za Srbiju.

- Kada budem znao kakvo će rešenje da bude, obavestiću vas - kazao je Vučić o aktuelnoj situaiciji na KiM. Dodao je i to da će neko biti pozvan u Brisel.

- Ne bih da zamaram ljude detaljima. Tražićemo i pokušati da nađemo rešenje, ljudi ne mogu da ostanu gladni i moramo naći način da ostanu na KiM.

Vučić je o izjavama Rota i ostalih opozicionih pojedinaca povodom proslave Dana državnosti rekao da mu nije jasno zašto se uvek dovedu neobrazovani da mlate rukama, aludirajući na Aleksića.

- Kažu da su to diktatorski režimi.. Pridružio im se Rot, koji je sa Šiderom najveći protagonista Kurtija. Međutim kada Kurti sebi podigne spomenik, posle dve godine, to je valjda dokaz bliskosti sa idejama Rota i partijom Đilasa, pa je to valjda dokaz vrhumca vladavine prava. Kad već pričaju o vatrometu, ponosam sam na to i na topovsku paljbu, sa postavkom slika Nadežde Petrović, gulmcima koji su odigrali predstave... Jesu li čuli kakva je diktatura u SAD? Ljudi se okupe na Tjam Skveru, da gledaju ono što smo i mi imali na Kuli Beograd. Da ne pričam o Parizu i Londonu, jer to su sve poznate diktatorske zemlje. Ljudi su bili ponosni na zemlju kada su videli to sve šta smo uradili - kazao je Vučić.

Predsednik je podsetio da saradnja sa Kinom treba da ostane upamćena i da je to nešto što je budućnost.

Vučić je pomenuo i odlikovanja.

- Biljana Čekić je odlgulima za Oksara, ali ga nažalost za tu ulogu neće nikad dobiti. Uvek će ostatii 'Dara iz Jasenovca' na ponos svoje države. A Pavlinu su nažalost razapeli na mrežama, ali ona je divno i hrabro dete. Po tom pitanju sam branik i gromobran i nikada neću biti na strani onih koji napdaju svoju zemlju, već ću uvek stati na stranu drugih - kazao je Vučić.

O izjavi Aleksića da se u Srbiji deca leče SMS porukama, predsednik kaže da je jedna od najružnijih rečenica 'ovo samo u Srbiji ima' i to koriste za sve negativno.

- Ako voliš svoju zemlju nekad joj oprosti, prećuti. Pronađi više lepih stvari, podrži je. Druga najpokvarenija rečeica je 'politički trik'. Poput organizovanja demonstracija posle ubistva u Duboni, Malom Orašju i OŠ "Vladislav Ribnikar". Mnogo dobrih ljudi imamo, koji žele pomoći svakom detetu. Od raznih udruženja grupa, navijačkih grupa, u našpoj zemlji mnogo više lečimo nego i u razvijenijim zemljama. U Srbiji se radi skrninig koji država plaća. Sramota je da to o lečenju govori neko iz G17+ koji misli da je važan. Rešio je da objasni kako se vodi politika iako znanja nema. Ulaganja su veća 55 puta u odnosu na 2012. godinu - pomenuo je predsednik.

Vučić kaže da se samo u Srbiji, Americi i Nemačkoj besplatno leče deca leptiri.

- Plaćamo više nego bilo ko. Sve lečimo besplatno - dodao je on.

- Srbin kad ne zna šta će, on opsuje Boga i državu nažalost - kaže predsednik, te ističe da je reč o notornoj laži opozicije.

Predsednik kaže da je ideja o stvaranju Pokreta za državu i narod, jer odnos prema državi mora da se promeni.

- Moraju da razumeju kad idu u Grčku autoputem, to traje dva sata, i ljudi kažu da to je naš novac. Da jeste, ali taj novac je postojao i pre 10 godina. Imali smo pare i ranije. Date da ne idemo protiv države u svakom trenutku da bi smo ostvarili sve do 1. decembra 2026. Tada je dan D, predajemo ključeve on mora da pregleda sve i kaže jesmo li psremni za EKSPO. Imam i tremu i strah... Hoću li stići to sve, trka sa vremenom - dodao je Vučić.

Predsednik je komentrisao sednicu grada Beograda.

- Želeo sam da razgovaram sa Nestorovićem, oni to ne žele i ne ponašaju se po mom mišljenu dovoljno odgovorno. Ponašaju se onako kako oni misle da je dobro. I to je njihov izbor.

Kako kaže potencijalno je problem šta i kao posle ponovljenih bude ista ili slična situacija.

- Ima li to smisla? Pa nema... To što pričaju nema nikakvog smisla. Oni računaju da će bolje da prođu, i ne znam kakve to veze ima. Ne znam zapto bi neko glasao posle ovakvih izjava. Moje pitanje je, okej prošli ste bolje, kakve to veze ima sa građanima. Valjda znate da imamo trku sa vremenom za EKSPO. Koliko sam obavešten imamo većinu za Beograd. O tome će ti ljudi da govore, ne znam hoće li sutra, ali do drugog ili trećeg marta je rok. Što se tiče većine, imamo je, ali postoji razlika. Još 2008. sam potpisao ispred SRS sporazum sa Dačićem, kad su završeni izbori nije je imao Đilas nego mi. SRS i SPS su imali jedinu legitimnu većinu, i tada je prvi put Đilas pokrao građane - podsetio je Vučić, te istakao da su oni napravili legalnu većinu te je čestitao "lopovima koji su ukrali volju građana".

Kako kaže zna da sada postoji legitimna ali i legalna većina, te da ne želi da "budemo lopovi kao oni koju su ukrali izbornu vilju građana".

- Niko me ništa ni ne pita. Niko nikakav pritisak nije vršio. Pričaju o rezolucijama a to nikog ne interesuje osim njih. Suština je da bolje da nemamo vlast nego da bude ukradena na bilo koji način, makar da bude sumnja - kazao je on.

Predsendnik je rekao da će sačekati mart da vidi da li postoji legitimna većina, ako ne ide se na nove izbore.

- Slušao sam lupetanja ovih ljudi šta su uslovi... - rekao je Vučić o idejama Proglasa, te dodao da su zahtevi notorne gluposti, danas je sve o izbornim listama transparentno.

Predsednik je posetio i na sramno ponašanje Đilasa i Šolaka koji su čak i na sportskim kanalima sprovodili svoju propagandu protiv Vučića u vreme izbora.

Kako je rekao niko posle izbora nije podneo prigovore, i svi zahtevi proglasa se svode na jedno "da ni jedna lista ne sme da se zove Aleksandar Vučić" te da svi zanju da je to jedini povodo što su se okupili kako bi napisali sve te glupsoti.

- Onaj stručnjak sa Pravnog fakulteta neka kaže građanima kolika su mesećna primanja u bednoj Srbiji - poručio je predsednik.

- Nisu oni vidi Evropski parlament, ali njih niko nije ništa pitao, nego su im organizovali panel. Bilo je njih dvoje koji su ih slušali i to je to.

Vučić je podsetio kako je Đilas iako nije bio na listi, govorio u svim gradovima, te kako je 2012. vodio sve liste.

- Oni priznaju da se ponašam zakonito. Onda odu na panel, i kažu 'mi vam garantujemo ako skinete Vučića sa liste mi ćemo da pobedimo'. Pogledajte to... mnogo više od tog kmetskog odnosa i takvih duša, zanima me kome oni to garantuju i zbog čega oni to žele. Hvala im na tome što su konstatovali da ne možete da me pobedite. Satkani ste od mržnje i nikada niste imali argumente. Plašim se da su satkani od mržnje prema zemlji, ne prema meni. Što se tiče stručnjaka koji je išao u Strazbur i lagao da je govorio tamo, i ljudi prođu pored Predsedništva pa nisu predsednici - kaže Vučić, te dodaje da je Šider korupmirani kriminalac.

Predsednik je podsetio i na Menandeza koji je plaćan od strane Albanije te podržavao njihove ideje.

Potom je pokazana izjava i sramne optužbe Šidera, koje je predsednik prvi put video.

- Molim im da pokažu to što imaju... Ja nikad nikog nisam ubio, nemam račun nigde sem ove zemlje. Sem i Čipuljiću nemam nigde ništa drugo. Što imam je u ovoj zemlji. Molim ih da mi te istrage gde se vide da je on nervozan jer mene da uplaši ne može. Moja poruka njemu je da je Srbija slobodna zemlja. Nismo vam dali ni u ratu da odlučujete o nama i nikada vam to nećemo dati. Imam mnogo prijatelja u EU. Šta očekivati od onih koji nose denutsijanski duh protiv sopstevene zemlje - kazao je Vučić, te dodao da razume kako mu žele smrt.

Vučić je rekao kako je Đilasu obrazovanje ispod proseka, ali da i dalje ima obraza priča o čitanju knjiga.

- Želite mi srmt. Ja sam odavno rekao da je to jedini način da me pobede. Ne vole oni da rade. Misle da su uradili nešto kada tvituju ili naprave događaj od sat ili dva. Ne razumeju da za zemlju morate da živite. Da narod kada ostane iza paravana želi da zaokruži bolju budućnost za sebe, ne za političare. Da li se njima žuri pa im je moja smrt rešenje. Čovek uvek umire dva puta. To jednoj je nevažno, a neki imaju život posle toga, to su rezultati. Koliko si škola bolnica, pruga, puteva, naulnih centara napravio, to je ono po čemu će te pamtiti ljudi. Setićemo se kako smo bili nepravedni prema nekom Vučiću, Jokiću, Nikoliću bilo kom drugom - kazao je Vučić.

- Moje 'koprcanje' je junačko da ne priznam nezavisno Kosovo, a njihovo ponašanje bedno. Slučajno, najteže dane sam imao u Granadi posle Banjske. I tamo sam, baš u ponoć, sa Makronom pio konjak. To nam je bio treći ili četvrti put da pijemo konjak. Eto kakvi su to ljudi. Da ih obavestim, uskoro opet idem kod Makrona u Pariz. Imaćemo i ovde važne goste. A oni će i dalje da budu sa Šiderom i Fon Kramon. Svako svome jatu - kazao je predsednik o izajava Vladete Jankovića kako je Vučićeva popularnost opala u Međuanrodnoj zajednici.

Na izjave koje su se mogle čuti u SB UN o tome da nisu pohapšeni svi koji su odgovorni za stravična dešavanja koja su potresla Srbiju, predsednik kaže da je nivo ubistava danas znatno manji.

- Da ne poverujete da neko tako nešto može da kaže. Takvi nikada neće da podebe u Srbiji... To bi imalo katastrofalno posledice po našu zemlju - kaže Vučić.

- Kažu Vučić hoće da nas ubije, a mi im pustimo da slobodno brčkaju noge pred Skupštinom. Oni idu tamo da ogovaraju. Ja njih ne pominjem nigde. Bavim se napretkom svoje zemlje. Kao da prijavljuju učetiljici kako sam prijatelj sa Putinom i Belorusijom. Srećom ne gledam to - kaže Vučić o izjavama Biljane Stojković.

Na izjave Ponoša, o tome kako je Kurti bolje iskoristio govor u SB UN, tačnije da je "izdominirao" predsednik je kratko izmešu ostalog rekao:

- Nemam šta da kažem. Problem je u tome što vi vidite da je taj čovek navijao za Kurtija, da on iskreno voli nezavisno Kosovo više od svoje rezervne države Srbije pošto mu je njegova država Hrvatska, ovo mu je samo rezervna država, a mnogo više od svoje rezervne države voli nezavisno Kosovo. Ja imam samo jednu zemlju samo jednu državu ona je Srbija sa Kosovom i Metohijom kao njenim delom, a ovde se samo vidi ko koga voli i koga podržava što je dobro da ljudi vide - rekao je Vučić.

Na sporne izjave iz sportske sfere, od strane Željka Obradovića, predsednik kaže da smo uvek bili manje razvijeni zbog odnosa ljudi prema državi.

- Danas smo među prvima u svemu. Neću u to da ulazim, govori o onima koji to izgovaraju. Ne moraju ovi iz kluba da žure da se vidi koliko je novca dano, sve je transparentno. Mogao sam da se smejem na gluposti onih koji bi trebalo da su odgovorniji. To je još jedan napad na državu. Pričam o raznim klubovima. Bogom je dano da ste protiv države. Kada psotignete uspeh kažete da je uprkos državi. Ništa ne bi bilo ni od Partizana ni Zvezde da nema države. Ni jedan klub u Evropi nema toliku podršku koliko imaju Zvezda i Partizan od države. Direktan novac od države, o Telekomu, Nisu, preko grada, gradksog novca, sve to jer je država tražila da budu pomognuti. Plaćamo enromne sume novca. Po tri puta nižoj ceni dobijaju halu Arena, izlažanje u susrtet oko poreza, privatnike kojima država kađe da podrže klub za koji i ne navijaju. Najlakše je da kažu "Vučiću p..deru". Pa sad ćete svi da dobijete. To je jer nemamo privatne klubove. Ne mogu oni da kažu čestitamo sportski, pretežno su sudije krive, ili je to morao neko drugi da naredi. Sve ću to reći Malom da pripremi. Država je uvek najlakša moneta za potkusurivanje. Najlakše je reći da su protiv države, ali je sramota reći da dobijaju pare od države i da je onaj drugi miljenik - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da hoće čiste račune i da cela država vidi koliko novca dobijaju.

- Ako vam je to rešenje, udrite po državi. U milion ili dva evra posldenje godine, zajedno su dobili ukupno preko 50 miliona u prethodnih nekoliko godina, samo o košarci pričam. Ako dodate fudbal to su stotine miliona evra. Uvek kuknjava. Ni jedan klub nema tolike pare kao što imaju Partizan i Zvezda - pojasnio je Vučić.

Za kraj je predsednik rekao da će morati da se bori da se ostavre svi veliki ciljevi.

- Borićemo se da se ljudi uključe. To je Srbija budućnosti. Srbija koja će biti toliko dominantana u regionu. Da se ponosimo time što će u Sverenoj Makedoniji, Albaniji, BiH svi dobro da žive. Imaćemo još pritisaka i spolja, potpomognutim ovim iznutra ali mislim da ćemo izdržati. Ova zemlja ima dobru budućnost i ljudi treba da veruju u nju i garantujem da će naša deca imati gde da žive i bolje nego mi - pojsanio je.

O spaljivanju lutaka u Hrvatskoj, kaže da je njegov otac verovatno ponosan jer njegov sin predstavlja trn u oku.