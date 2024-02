MILOŠ I KARAĐORĐE SU NAŠI VELIKANI Vučić: Molim vas da nađemo način da vratimo njihove biste srpskom rodu

POVODOM Dana državnosti Srbije - Sretenja, predsednik Aleksandar Vučić, u svom obraćanju osvrnuo se na biste Karađorđa i Miloša Obrenovića koje su uklonjene 1905. godine, a koje bi trebalo da se vrate narodu.

Foto: N. Skenderija

Kaže da danas ravnopravno gledamo slike Karađorđa i Miloša, a da smo imali zajedno biste Miloša i Karađorđa koje su ukonjene 1905. godine.

- To je danas u Patrijaršiji. Molim vas da nađemo način da to vratimo srpskom rodu, svim građanima Srbije. To su naši velikani. Obojica - ističe Vučić.