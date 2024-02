BRNABIĆ: Hvala Crti što je potvrdila da su svi glasali za Vučića!

PREDSEDNICA Vlade Ana Brnabić izjavila je jutros da je organizacija Crta juče samo potvrdila da je narod Srbije na izborima u Srbiji glasao za politiku Aleksandra Vučića i na tome im se zahvalila.

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

- Svi su zaokružili Aleksandar Vučić i tako smo pokrali izbore? Svi su dakle izabrali opciju Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, zbog imena Aleksandar Vučić, zato što ga mnogo vole? Na demokratskim izbvorima? I tako su izbori pokradeni? Kakav vrhunski argument za krađu izbora! Hvala zaista Crti što je priznala da su na izborima svi glasali za Aleksandra Vučića - rekla je premijerka.

Ona je zatim napravila paralelu između izveštaja Crte o izborima i nastupa opozicije u Strazburu.

- To je kao argument onih što su otišli u Strazbur da kukaju evroparlamentarcima, što ih je slušalo ukupno 6 evroparlamentaraca, koji su ih tamo i pozvali. Toliko je bilo veliko interesovanje za njihovu kuknjavu. Oni ljudi znaju da se to što oni pričaju prenosi uživo, da to gledaju ljudi u Srbiji, oni sasvim ozbiljni, iskreni kažu da je Aleksandar Vučić toliko popularan u Srbiji, da ga ljudi toliko vole i da dok god on daje svoje ime listi mi nikada nećemo moći da ih pobedimo. To je u skladu sa ustavom i zakonima Srbije ali vi morate da nam pomognete da se njegovo ime ne pojavljuje na izborima u Srbiji. Morate da nam pomognete u tome. Vi ne verujete da je to politika nekih ljudi. Da oni kažu da sve što radi lista oko Aleksandra Vučića jeste u skladu sa zakonom, ali vi morate da nam pomognete da mu se zabrani da se bavi politikom. Ne verujete da se to zaista dešava - izjavila je Brnabić.

Brnabić je podvukla da je ove nedelje stigla i potvrda da je Rezolucija Evropskog parlamenta došla samo zbog toga što se usudila da kaže nešto povodom medijskih nastupa evroparlamentaraca.

- Još je teže biti samostalan i slobodoarskog duha dok ste na evropskom kontinentu. Neverovatna je stvar da mi to uspevamo, ali zbog toga trpimo ogromne pritiske. Zbog toga i ova Rezolucija Evropskog parlamenta, koja nikakve veze sa izborima nema. I Đilas-Šolak medijska koalicija je priznala to, baš dok sam ja bila u Dubaiju, da je rezolucija posledica toga što smo predsednik Vučić i ja odgovoarali evroparlamentarcima. Da smo ćutali i klimali glavom, rezolucije ne bi bilo. Neočekivano mi je bilo to priznanje ali hvala im na tome. Oni konstantno govore da smo mi sami pozvali te evroparlamentarce da posmatraju izbore. Da jesmo, zvaćemo ih opet, baš zato što nemamo šta da krijemo. Oni dođu ovde, potpišu sve zapisnike, kažu da je sve u redu. A onda se vrate i kažu pa znate, ovo je zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji i nije priznala takozvano Kosovo. To su pravi problemi. Pritom, Evropski parlament nije Evropska unija, to ljudi treba da znaju. Evropski parlament kritikuje tu Evropsku uniju, Evropsku komisiju. Zato što je recimo uvela represivne mere prema Prištini. Taj Evropski parlament kritikuje i 5 zemalja članica koja nisu priznali takozvanu Republiku Kosovo. Dakle to što Viola von Kramon, Kremen Grošelj, Josip Juratović pričaju nije Evropska unija - zaključila je Brnabić.

BONUS VIDEO: ŠOLAKOVI MEDIJI TVRDE DA JE NEVIN: Student prava motkama napada policajce