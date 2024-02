OVAKO JE LAZANSKI GOVORIO O KOSOVU I METOHIJI: Ne mogu Srbi da izgube sve, prekršeni su svi međunarodni zakoni

ALBANCI ne prihvataju ništa, nikakav kompromis, govorio je još 2019. godine za ruske medije tadašnji ambasador u Moksvi Miroslav Lazanski.

Foto: Printskrin HRT

- Oni traže da Srbija prizna (tzv.) Kosovo posle svih kršenja međunarodnog prava ratom 1999, agresijom na Srbiju. Mi bismo tom konvalidacijom priznavanja rezultata tog rata bili takođe učesnici kršenja međunarodnog prava. Mi tražimo kompromis, tražimo da Srbi isto nešto dobiju. Ne mogu Srbi da izgube sve na Kosovu (i Metohiji). Nije Kosovo (i Metohija) samo pitanje teritorije, to je i pitanje imovine. Imate imovinu Srpske pravoslavne crkve, imovinu države Srbije koja je godinama ulagala, privatnu imovinu itd. I sad to sve neko da uzme i kaže „puj pike, ne važi“? Badinterova komisija je govorila o stvaranju nezavisnih država po republičkim granicama, a ne po granicama autonomnih pokrajina. Dakle, u kom god aspektu uzmete, vidite da su prekršeni svi međunarodni zakoni i sve odluke. Helsinška povelja, principi nemenjanja granica silom… I? Granice Jugoslavije su promenjene silom. Helsinki, OEBS? Meni je to prazna priča - govorio je Lazanski za Balkanist TV.