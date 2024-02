ORLIĆ SRUŠIO JOŠ JEDNU MARINIKINU LAŽ: "Kud nestaše Crti noge?" (FOTO)

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Vladimir Orlić reagovao je na izjavu Marinike Tepić da je Ministarstvo samostalno verifikovalo birački spisak.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR SPORCIC/

- Prosto - divno. "Laž je da smo mi verifikovali birački spisak! Samo jesmo imenovani u radnu grupu za to 2019., radili u njoj sa ostalima do 2021. Ali, taj spisak nismo ni videli. Sad smo shvatili. Kako onda u njemu tražimo "lepa imena".. pusti sad to." Onda: kud nestaše Crti noge? - napisao je Orlić na društvenoj mreži Iks uz priložene dokaze.

Prosto - divno.

"Laž je da smo mi verifikovali birački spisak! Samo jesmo imenovani u radnu grupu za to 2019., radili u njoj sa ostalima do 2021. Ali, taj spisak nismo ni videli. Sad smo shvatili. Kako onda u njemu tražimo "lepa imena".. pusti sad to."

Onda: kud nestaše Crti noge? https://t.co/UmuarYDOqJ pic.twitter.com/QQPJdAc8BP — Dr Vladimir Orlić (@Vladimir_Orlic) February 11, 2024