ŠEMA HIBRIDNOG RATA PROTIV SRBIJE: Vučić razjasnio način finansiranja Kurtijevih tzv. bezbednosnih snaga (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji Ćirilica TV Hepi i govorio hibridnom ratu koji se vodi protiv naše zemlje.

Foto: TV Happy

Predsednik je na tabli u studiju nacrtao šemu.

- Potrebna vam je prevlast u vazduhu, u svakom ratu. To vam je novac. Treba vam pešadija. To je stanje na terenu. Treba vam artiljerija, tenkovi i sve drugo to su vam mediji.

Foto: Printskrin TV Happy

Novac dolazi sa tri strane, jedan od velikih sila, drugi regionalne zemlje koje imaju interese da utiču na slabljenje Srbije i iz entiteta Kosovo kako ga oni zovu i naravno iz različitih političkih krugova i NVO. Tu ide naoružavanje Albanaca, razoružavanje Srba. Delovanje na političke partije kako u centralnoj Srbiji tako i na KiM. To delite na srpske i albanske, i dolazite do medija. Tu imate svetske, regionalne, na KiM podeljene na srpske i albanske i imate centralna Srbija.

Foto: TV Happy

- Naoružavanje Albanaca se već odigrava, oni najviše koriste Tursku. Razoružvanje Srba, kriminalizacija. Morate da imate poslušnike koji će da ruše zemlju iznutra, imate Albance koji to rade, ali morate da imate Srbe koji će govoriti sve najgore. Svetski mediji koji danima lažu o tome kako ćemo da napadnemo nekoga, kako lažiramo izbore.

Foto: TV Happy

Foto: TV Happy

Foto: TV Happy

Foto: TV Happy

Foto: TV Happy

Foto: TV Happy

Foto: TV Happy

Foto: TV Happy

Pogledajte koliko su nam ažurniji birački spiskovi od nekih zemalja. Imate artiljerijsku paljbu, tuci po Vučiću svaki dan. A šta mislite zašto? Napadaju me jer čuvam i štitim Srbiju. E onda morate i u centralnoj Srbiji da nađete ove medije koji će da rade isto to - izjavio je predsednik.