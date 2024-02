MIHAEL Rot - osoba koja je lobirala za đilasovce u obaranju izbornih rezultata i na koju su se opozicionari pozivali i citirali ga kao da je Bog lično sa neba sišao, danas je otvoreno stao uz Aljbina Kurtija koji je ukidanjem dinara dodao još jedan argument da se na KiM događa etničko čišćenje Srba.

Foto: EPA

"Neki su tukli NATO vojnike do hospitalizacije, drugi jasno stavljaju do znanja da na njihovoj teritoriji važi samo priznata nacionalna valuta. Možda neke ljude to nervira, ali čak i u Nemačkoj plaćamo samo u evrima – ne u dolarima ili funtama", napisao je Rot na svom zvaničnom Iks nalogu.

SAD JE SVE JASNO: MENTOR ĐILASOVE KOALICIJE IZ NEMAČKE PODRŽAVA UKIDANJE DINARA NA KiM!



