BRNABIĆ: Ako našu opoziciju nije sramota da aplaudira poslanicima u EP koji govore da je Kosovo i Metohija republika, dovoljno su rekli sami

PREDSEDNICA Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je neverovatno da postoje političari u Srbiji koji će prisustvovati donošenju rezolucije Evropskog parlamenta protiv Srbije, imajući u vidu da su to isti poslanici koji osuđuju Srbiju zato što ruši ustavni poredak takozvane Republike Kosovo.

Foto: Tanjug

Ona je gostujući u jutarnjem programu Televizije Prva rekla i da portal European Western Balkans, čiji je urednik Nemanja Štiplija, piše vesti kako evroparlamentarci zahtevaju međunarodnu istragu o izborima u Srbiji, a da je istina da je to tražilo 6 od 705 poslanika, dakle manje od jednog procent.

Zašto se Evropskom parlamentu žuri sa donošenjem rezolucije pre izveštaja ODHR-a?

Brnabić je upitala zašto EP toliko žuri sa donošenjem te rezoliucije, kada još uvek nije objavljen finalni izveštaj posmatračke misije ODIHR-a i na osnovu čega će ta rezolucija biti donesena.

- Republički parlament će biti formiran naredne nedelje, zašto bismo mi na formiranje našeg parlamenta čekali blo koji drugi parlament iz inostranstva? Mi smo suverena, nezavisna država. Dakle, izbori su prošli, treba da se potvrde mandati narodnih poslanika, institucije treba da se formiraju što pre. To su upravo savetovale i sve evropske institucije. Mnogo posla nas čeka, moramo da nastavimo da radimo dalje. Što se tiče rezolucije EP, koju oni to čekaju kao ozebao sunce, to opet govori o njima - samo čekaju neki mig iz inostranstva, kako da se ponašaju šta da urade. Naš narod to neće, zato i oni nikada neće biti na vlasti.

Prema njenim rečima ta rezolucija je neobavezujuća i neobavezujuća je čak i za članice EU.

- Dakle za nas je duplo neobavezujuća. Da je obavezujuća, pet država članica EU moralo bi odmah da prizna Kosovo i Meotohiju kao državu, zato što se u prethodnim rezolucijama EP govorilo o takozvanoj Republici Kosovo. Ta rezolucija dolazi pre finalnog izveštaja ODIHR-a o izborima u Srbiji. Zašto im se žuri, možda im se neće svideti šta piše u tom izveštaju? Pa kako oni donose rezoluciju bez izveštaja? Takođe, u ovakvom sazivu EP uvek su rezolucije o Srbiji i u vezi sa Srbijom bile katastrofalne po nas, a odlične po takozvano Kosovo, koje mi nikada nećemo priznati. Dakle, ja pitam, na osnovu čega će ta rezolucija biti donesena, upitala je premijerka.

Brnabić je navela da su neki opozicioni političari već prisustvovali konvencijama na kojima se pohvaljivalo takozvano nezavisno Kosovo a osuđivala Srbija.

- Podsećam na decembar 2022. godine, Beč, konferencija Evropske partije socijaliste. Kurtijeva stranka pušta tvit, gde je slika na kojoj je Aljbin Kurti sa Marinikom Tepić. Tu je bila Marinika Tepić dakle, ispred stranke Dragana Đilasa. Oni su podržali takozvano Kosovo za članstvo u Evropskoj uniji tada, ima i deklaracija koja je tamo potpisana. U njoj se jasno pozdravlja i podržava put Kosova kao nezavisne države ka EU. Osuđuje se Srbija jer još uvek nije uvela sankcije Rusiji. Pohvaljuju se svi sa Zapadnog Balkana za vladavinu prava, osim Srbije, kazala je ona.

Kako je istakla, i tu deklaraciju potpisuje Aljbin Kurti i Marinika Tepić, i mnogi drugi kao Andreas Šider naprimer, koji danas guraju rezoluciju EP o izborima u Srbiji.

- Onda vam je potpuno jasno da to nema nikakve veze sa izborima u Srbiji, već ima veze samo i isključivo sa političkim pritiskom na Aleksandra Vučića, Srpsku naprednu stranku i ljudima kojima su građani Srbije dali mandat za vlast. Žele da Srbija ne bude zemlja koja će samostalno donositi svoje odluke. Oni su onda pozvali Mariniku Tepić. Đilasa, Lazovića i druge, da budu prisutni tokom donošenja te rezolucije o izborima u Evropskom parlamentu. Ako njih nije sramota da budu u Evropskom parlamentu dok poslanici koji nazivaju našu južnu pokrajinu Republikom Kosovo, oni su onda dovoljno rekli sami o sebi. Ako ih nije sramota da aplaudiraju poslanicima koji kritikuju Srbiju zato što ruši ustavni poredak takozvane Republike Kosovo, a to je sve bilo već u ranijim rezolucijama EP, koji kritikuju Srbiju što glasa protiv članstva takozvanog Kosova u Savetu Evrope, onima koji govore da su izbori na Kosovu i Metohiji bili vrhunac vladavine prava, ponavljam, dovoljno su rekli sami o sebi, istakla j Brnabić.

Za Nemanju Štipliju i njegov portal je 6 od 705 posanika većina

Premijerka je navela i primer portala European Western Balkans i urednika Nemanje Štiplije, koji se prema njenim rečima izdaje za objektivan a pušta vesti koje nemaju veze sa istinom.

- Tu je i vajni portal European Western Balkans, to je taj urednik Nemanja Štiplija, koji se izdaje za jednog od velikih istinoljubivih boraca za vladavinu prava, a taj portal pušta vesti koje su brutalne laži. Vidite, piše naslov kako evropski poslanici traže od Evropske komisije međunarodnu istragu o izborima u Srbiji. Ja sam rekla da je to laž, onda se javio Borko Stefanović, naravno, koji je rekao da to nije laž. A kada pročitate taj tekst, koji ima takav naslov, vi vidite da su to potpisali i tražili 6 od 705 evroparlamentaraca, dakle manje od 1 odsto. Ako je to relevantno, onda u redu. Eto tako oni lažu srpski narod, poručila je Brnabić.

