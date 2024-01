EVO KAKO KURTIJEVI SRBI VODE LEPOSAVIĆ: Izdala Srbiju i Srbe pa šmrče kokain u opštini (VIDEO)

ALBANSKI portali objavili su večeras video snimak na kom se vidi potpredsednica opštine Leposavić Dragana Miletić šmrče kokain u opštinskom VC-u, a onda i u opštinskoj kancelariji u društvu još jednog zaposlenog.

Foto: Printskrin

Tekst prenosimo u celosti.

Dragana Miletić, poznata po nadimku Beba, zamenica je predsednika opštine Leposavić.

Od tada je služila u opštinskom objektu zajedno sa osobljem Srba i Albanaca, koje je predvodio Ljuljzim Hetemi, gradonačelnik opštine.

Međutim, od kada je stupila na dužnost, izgleda da zamenica predsednika opštine nije funkcionisala u potpunosti u skladu sa zakonom.

U stvari, bila je umešana u nezakonite aktivnosti i krivična dela kažnjiva po zakonima Kosova.



Čini se da je jedan od snimaka napravljen u jednom od kupatila u opštini Leposavić.

A na drugom snimku, zamenica gradonačelnika Leposavića se vidi kako konzumira drogu u opštinskim kancelarijama, zajedno sa još jednim radnikom.

Nacionale je kontaktirao i zamenicu predsednika opštine Draganu Miletić da dobije njeno mišljenje o ovim video snimcima. Ona nije direktno govorila o sadržaju, ali je optužila Srpsku listu.

- Lažan. Sve to izmišljaju iz Srpske liste da bi ugrozili moje ime i položaj u opštini Leposavić, kao i radnike u opštini Leposavić - rekla je za Nacional zamenica predsednika opštine Leposavić.

- To nije istina. Od početka mog angažmana u ovoj Opštini vrte razne priče samo da me unište, a zapalili su mi auto. Neverovatno je koliki pritisak vrše na mene i moje ime. Ali boriću se do kraja. Ne plaše me - rekla je.

Ono što treba pojasniti već u ovoj prvoj publikaciji jeste da Nacionale ima i nekoliko video i audio snimaka na druge teme. Međutim, zbog očuvanja državnog interesa, nećemo ih objavljivati. Dakle, zato što su veoma važni i od državnog interesa. U tu svrhu neće biti objavljeni. Nacionale je otvoren za saradnju kako bi te materijale podelio sa bezbednosnim i pravosudnim institucijama.

Za ove video snimke, Nacionale je kontaktirao i gradonačelnika Leposavića Lulzima Hetemija. Međutim, nije odgovarao ni na pozive lista, ni na pisana pitanja.

Nacionale će narednih dana objaviti i druge video snimke na kojima opštinski radnici konzumiraju narkotike. Objavljivaće audio-zapise Radoice Radomirovića, njegovih postupaka i izjava na raznim sastancima, na kojima je, čini se, tajno radio za Vladu.