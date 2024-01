"Evropski IT gigant tuži Mariniku Tepić zbog neistina?"

KOMPANIJA "ASSECO SEE" oglasila se povodom neistinitih navoda Marinike Tepić, u kojima je pomenula njihovu kompaniju.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Povodom nedavno objavljenih neistinitih navoda potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić u kojima se hakerski napadi na EPS i Katastar dovode u vezu sa kompanijom ASSECO SEE, čime se narušava ugled i nanosi šteta poslovanju kompanije na regionalnom nivou, ističemo da ASSECO SEE Srbija nije povezan sa tim događajima. Netačne tvrdnje koje je iznela gospođa Tepić direktno narušavaju integritet i reputaciju kompanijeASSECO SEE i smatramo da smo zloupotrebljeni u političke svrhe.

Naglašavamo da su naši poslovni odnosi u potpunosti transparentni i bazirani isključivo na profesionalnim kriterijumima i zakonskim regulativama. ASSECO SEE neprestano teži održavanju visokih standarda u svim aspektima poslovanja, što uključuje i jasnu distancu od bilo kakvih privatnih ili neformalnih veza s pojedincima izvan okvira poslovnog konteksta. S tim u vezi, oštro osuđujemo i odbacujemo i svako povezivanje kompanije ASSECO SEE sa ljudima iz javnog i političkog života koji nemaju apsolutno nikakve veze sa našom kompanijom.

Grupacija Asseco South Eastern Europe, u čijem je vlasništvu kompanija ASSECO SEE u Srbiji, deo je ASSECO grupe koja posluje u više od 55 zemalja sa više od 27.000 zaposlenih, čije su članice izlistane na Varšavskoj berzi, berzi u Tel Avivu i američkoj NASDAQ Global Markets. ASSECO grupa je među prve tri softverske kompanije koje obezbeđuju rešenja za javni sektor u regionu centralnoistočne Evrope za više od 350 organizacija, uključujući 220 lokalnih državnih tela u Poljskoj.

Tokom više od petnaest godina poslovne saradnje sa javnim sektorom u Republici Srbiji, uspostavili smo produktivne odnose sa preko 20 uglednih institucija. Naši projekti su rezultat stručnosti, predanosti i doslednosti u postizanju rezultata, čime smo stekli poverenje kao pouzdan partner. Poslujući sa javnim i privatnim sektorom u potpunosti poštujemo sva tržišna pravila i važeće regulatorne okvire, uz odgovorno i transparentno delovanje.

Imajući u vidu nesagledivu štetu koju zlonamerne izjave nanose našoj kompaniji, u budućem periodu ćemo biti primorani da svoje poslovanje zaštitimo korišćenjem raspoloživih pravnih sredstava.

S poštovanjem, Bord direktora kompanije ASSECO SEE u Srbiji" stoji u saopštenju.