UPRKOS ULTIMATUMU IZ PRIŠTINE - ŠATOR I DA ISPRED OPŠTINE LEPOSAVIĆ: Srbi - Ovo je vrhunac bezobrazluka i ugroženosti naših prava

IAKO im je nelegitimni albanski gradonačelnik Ljuljzim Hetemi dao rok da do 15 sati uklone šator preko puta opštine Leposavić, gde se od 29. aprila okupljaju svakodnevno jer ne mogu na svoja radna mesta, Srbi nisu uklonili šator.

foto d.z. ilustracija

Hetemi je srpskim radnicima SO Leposavić poručio da će, ako to ne učine, šator da sklone pripadnici tzv. kosovske policije. A, prema nezvaničnim saznanjima "Novosti", odluka je prolongirana do sutra popodne.

-Ovo je vrhunski bezobrazluk i vrhunac nasilja nad nama. Osim što mesecima ne možemo na svoja radna mesta jer nam je zgradu opštine uz asistenciju kosovskih specijalaca uzurpirao nelegitimni albanski gradonačelnik koji je na izborima osvojio svega stotinak glasova, sada nam ne dozvoljavaju ni da na demokratski način iskažemo svoje nezadovoljljstvo i protest što nam se krše osnovna ljudska prava a pravo na rad je jedno od njih - ističu revoltirani radnici srpske opštine Leposavić.

Objašnjavaju da su šator postavili zbig kiše i vremenskih neprilika.

Inače, protest zaposlenih u ovoj opštini, kao i susednoj opštini Zvečan i Zubinom Potoku , opštinama na severu Kosova i Metohije, traje od kada su 26. aprila pripadnici tzv. kosovske specijane policije u opštinske zgrade uveli nelegitimne albanske gradonačelnike.

Dodatan pritisak na srpske radnike i predstavnike ove većinski srpske opštine, vlasti iz Prištine nastavili su postavljanjem table na zgradu opštine sa natpisom „Republika Kosovo“ pre dva dana, dok su juče to učinili i na zgradi Centra za socijalni rad u Leposaviću i u Kosovskoj Mitrovici.