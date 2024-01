ZA KOJI DAN POBADAMO ŠIPOVE ZA EKSPO: Vučić - Naš naconalni stadion biće jedan od tri najlepša

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Skoplju, gde je prisustvovao susretu „Zapadni Balkan i EU“ i sastanku lidera o Planu rasta za Zapadni Balkan u Skoplju. Vučić je, obraćajući se novinarima iz Srbije, spomenuo i početak izgradnje Ekspa, kao i nacionalnog stadiona.

- Za koji dan pobadamo šipove za sam Ekspo. Pripremni radovi su urađeni. To se više od pola godine radi, 7-8 meseci. Idemo za 7, 8, 10 dana, kada to bude spremno, na postavljanje prvih šipova, i tu počinje da niče Ekspo. Ja mislim da za nacionalni stadion, za onu lepoticu, za koji verujem da će samo ovaj najnoviji stadion Real Madrida biti lepši, možda neki u Engleskoj, ali to svakako nije stadion Mančester sitija, ili Liverpula, jer sam bio na njima, pa znam da nisu lepši, ili Čelsija, ni blizu; možda neki a da ga ja ne znam. Ali ni Kamp nou, niti bilo koji drugi neće biti ni blizu lepote naše nacionalne lepotice. Ne znam koji još može da se poredi. Ali zato sam ja rekao da se ogradim - možda za neki od tih stadiona nisam čuo. Biće jedan od tri najlepša, jedino će od njih biti ekskluzivniji ovaj novi stadion - rekao je predsednik.

