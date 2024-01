VUČIĆ NA PITANJE "NOVOSTI" O EKSPU: Stranci su sve videli, oni marljivo rade svoj posao - Sa liderima regiona razgovarao sam o svemu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Skoplju, gde je prisustvovao susretu „Zapadni Balkan i EU“ i sastanku lidera o Planu rasta za Zapadni Balkan u Skoplju.

Vučić je, između ostalog, odgovorio na pitanje "Novosti" o tome da li je sa drugim liderima iz regiona, koji su prisutni na susretu u Skoplju, razgovarao o Ekspu u Beogradu, i kakva su njihova mišljenja o tome.

- Pričali smo sinoć, dugo je to trajalo. Mi smo prvo imali sastanak ovde, pa smo onda išli u vinariju, dugo je to trajalo, do 11 sati skoro. Razgovarali smo o svemu, neki od njih su već gledali, to što smo govorili, a neki će tek da pogledaju. Ovi stranci su sve videli, njima je to posao, oni su ažurni i marljivo rade svoj posao. Mi imamo rasprave gde nam je izvor rasta. To nije pitanje dobrih želja, kao što je kod nas u Srbiji neretko slučaj. To je kao kod nas, kad god ko štrajkuje, ajmo da mu pomognemo, a od koga da uzmemo? A jeste li sigurni da je to pravilno? A jeste li sigurni da nam to neće otvoriti Pandorinu kutiju na nekoj drugoj strani? Kada idete ulicom, pa vas pita neko "ja nemam dovoljno novca" - hoćete li svakom moći da date ko vam traži taj novac. Iako biste želeli da nekom siromahu pomognete, nekom prosjaku, kojih, uzgred budi rečeno, kod nas ima mnogo manje nego u bilo kojoj drugoj zemlji Evropske unije. Stopa rizika od siromaštva je niža kod nas nego u Italiji i u mnogim drugim zemljama EU. I to ne po našim merilima i brojevima, već po merilima Svetske banke i ostalih relevantnih institucija. Moraćemo tu još mnogo da uradimo, posebno za one koji imaju najniža primanja i penzije, da bismo taj rizik dalje smanjivali za još petinu u naredne tri godine - navodi predsednik.

- Mnogo entuzijazma i mnogo energije imamo, zato je važno da sve ove političke i regionalne probleme rešavamo na miru, da strukturalno reformišemo svoju zemlju koliko god je to moguće. I u ovome će biti problema za nas. Ja sam danas istakao jedan. Kažu da se odreknemo subvencija za investitore. Do 2025-2026 - pa vi kažete ne možemo ni do 27, jer nam niste rekli da ćemo tada da uđemo u Evropsku uniju, jer naša je obaveza da se to desi dok ne uđemo u EU. Već su počeli ti naši razgovori oko toga, borba je za sve. Ako imate investitora koji je dugorčno obezbedio i koji će vam biti tu 10, 20, 50 godina, onda ste napravili veliki i dobar rezultat i pare vam se višestruko vraćaju. Mi toga da se odreknemo ne možemo. Ima tu i drugih stvari. Tu je i njihova borba protiv Kineza. Biće borba, ali spremni smo za argumentaciju, spremni smo za argumentaciju. Ali mi uvek imamo u vidu svoj rast, svoju zemlju, i naravno povezivanje - bez povezivanja nema ničega - ne možete da pravite put od livade do livade, a da nemate povezano dalje na novi put i na drugi put na ovoj strani. To su stvari na kojima moramo da radimo - rekao je predsednik Vučić na pitanje "Novosti".

