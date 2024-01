BRNABIĆ: Iskreno žalim što opozicija i tajkunski mediji ne vide ništa dobro u programu Srbija 2027, jer su to naši zajednički snovi

PREDSEDNICA Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je jutros da je velika žal zbog nervoze i napada opozicije i tajkunskih medija na program predsednika Vučića Srbija 2027 - skok u budućnost, jer se to tiče svakog građanina Srbije i nema veze ni sa jednom političkom strankom.

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

Ona je, gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi, naglasila da je ključan termin čitavog programa socijalna kohezija, jer je suština da na ostvarenju svih ciljeva radimo zajedno sa građanima.

- Želim da danas i u narednim danima pričamo o programu Srbija 2027, skok u budućnost. To je priča o pobedničkoj Srbiji, Srbiji u kojoj mladi ostaju i u koju se mladi vraćaju, o zemlji u koju dolaze mnogi stranci kako bi radili i živeli i ja verujem da je Srbija zemlja budućnosti. Predsednik Aleksandar Vučić dao je inicijativu da građanima predstavimo projekte na kojima ćemo raditi i koje ćemo završiti do 2027. godine, jer je dobro da oni znaju koji su to naši zajednički snovi koje zajedno sanjamo. Predsednik je stavio akcenat na termin – socijalna kohezija. Znači da svi zajedno radimo na ostvarenju nekih ciljeva i u prilog tome govore video-poruke ljudi koje su emitovane u subotu. Ljudi iz svih krajeva Srbije vide da se njihove optšine menjaju, da ide nabolje, i oni kažu da će nastaviti zajedno sa državom da se bore za svoj kraj. Srbija će 2027. biti u potpunosti drugačija zemlja, iako smo do sada mnogo uradili, Srbija ima još veći potencijal. Pokazaćemo to u vreme domaćinstva međunarodne izložbe Ekspo 2027.

Premijerka je rekla da je primetna nervoza u opoziciji i njihovim medijima, te da iskreno žali zbog toga, pošto je u subotu lično ragovarala sa mladima koji su oduševljeni prezentacijom.

- Vidim da je u opoziciji nikada veća frustracija zbog ovog programa, kao i u njihovim medijima. Meni je zbog toga iskreno žao, jer mislim da je ovo važno za sve građane. Ja sam nakon prezentacije programa ostala još 45 minuta da razgovaram sa mladima iz naučno-tehnoloških parkova, povratnicima iz inostranstva, mladima koji su se vratili sa jednog Harvarda i pitali kako oni mogu da rade u timu koji predvodi Aleksandar Vučić, kako mogu da pomognu Srbiji. E to je ta društvena kohezija, oni imaju neke ideje, pitaju da li možemo da se vidimo kako bi se uključili. Bio je momak koji se vratio iz Čilea, mladi koji su se vratili iz Kine, koji su čuli šta je rekao predsednik, rekli su da oni u ovo veruju. Bila je devojka iz Italije koja je radila na Ekspu u Milanu i hoće da nam pomogne.

Dakle, nije ovo stvar jedne političke stranke već stvar naše države. Kada tajkunski mediji i naša opozicija, koja je nažalost takva kakva jeste, ne mogu nijednu lepu stvar da nađu u svemu ovome, šta ja da kažem? Oni znaju da pišu neistine, jer je 2012. godine nezaposlenost bila 26% a danas je 9% i ja pitam da li je to ivica ambisa na koju nas je doveo predsednik Vučić? Prosečne plate tada su bile 330 evra, a krajem februara biće 830.

Dakle 330 evra je lepo i veće od 830 evra? Njima jeste bilo lepše, ruku na srce, jer su oni bili najbogatiji, oni su bili gospodari sveta i gospodari korupcije, jer da nisu ne bi se neko obogatio za 619 miliona evra. Nezaposlenost mladih bila je preko 51%, šta tek o tome reći. Predsednik Vučić nas je spasao od sigurnog bankrota, što kažu i međunarodne institucije. Pokazao je da možemo mnogo toga, ali tek ćemo pokazati šta sve možemo. To koliko brutalno govore neistine, pokazuje koliko su frustrirani ovim programom - izjavila je Brnabićeva.

Predsednica Vlade je napomenula da opozicija i ne zna da je većina projekata već započeta, te da njihova priča da su to bajke ne stoji.

Najveći broj projekata koji je spomenut je već pokrenut. BIO 4 kampus – počeli pripremni radovi. Brzi internet u selima – uveliko u toku. Naučno-tehnološki parkovi, proširenja – več su okončani tenderi.

Superkomjuter već imamo u Državnom data centru u Kragujevcu. Moram da još jednom odam priznanje Aleksandru Vučiću jer je njegova ideja bila da se to predstavi našem narodu kako bi podelili entuzijazam sa nama, da bi videli šta sve radimo i da se svako prepozna u tom planu, da vidi da se i u njegovom kraju radi nešto. Da ljudi koje žive u Lebanu, Vlasotincu, Kragujevcu, Loznici, Kikindi, na Kablaru, u Medveđi da vide koje stvari se rade u njihovim opštinama i zato smo ih pozvali da nam pošalju video-poruke. Šaljemo poruku zajedništva.

Premijerka se potom dotakla napada na predsednika Vučića, kako je prezentacija u subotu organizovana radi saopštavanje da će se u Srbiji kopati litijum. „Neverovatno je koji stepen neodgovornosti pokazuju neki ljudi. Normalno je da se svako bori za svoj interes, a ono što nije normalno jeste da se neko zbog šake dolara bori za tuđi interes umesto za svoj. Ali dobro. Podsetio me je Savo Manojlović na Miloša Jovanovića koji je optužio Aleksandra Vučića da ide u Ohrid da nešto potpiše. Predsednik kaže neću potpisati ništa, ali oni kažu ajmo mi ipak na ulice odmah da izađemo, idemo svi... Onda Aleksandar Vučić ode u Ohrid i ne potpiše ništa, pita ih hoćete li se izviniti što ste lagali, oni kažu nikada nismo to rekli. Tako i Savo, kaže Aleksandar Vučić je sazvao konferenciju za medije u subotu da bi rekao da će se kopati litijum. On kaže, ne nisam. I ništa nije objavio, kao što nikada nije ni bila intencija. Oni zaboravljaju da Aleksandar Vučić uvek kaže ono što će uraditi. I mi sada umesto da čujemo izvinjenje, lagao sam, pogrešio sam... ne. Mi čujemo ne, ne, nije on to hteo sada da kaže nego ima godinu dana, ima rok... I onda se posle pitate zašto ljudi ne glasaju za vas? Pa zato što ih ne poštujete. Kada biste se drugačije ponašali prema ljudima, kada biste im ukazali poštovanje, možda biste imali i veću podršku“, poručila je Brnabićeva i dodala:

- Uvek sam mislila da je projekat Jadar dobar i odličan za Srbiju, da ima mnogo potencijala i znači drugačiju budućnost za Srbiju. I kada sam kao predsednica Vlade zaustavila taj projekat, nisam ga zaustavila zato što sam mislila da je loš. Stranci su mislili da će Aleksandar Vučić svakako izgurati taj projekat uprokos onim protestima, koji su oni finansirali. Njima je to i išlo u prilog jer su tako hteli da imaju i jare i pare – i da dovedu taj projekat i značajno oslabe Aleksandra Vučića. Ja sam to zaustavila. Nisam želela da dozvolim da na tako prepreden način igraju igre u Srbiji. I dalje mislim da je to odličan projekat, ali ponavljam, takve političke igre u Srbiji neće proći. Zato sam stopirala taj projekat, jer je to bila politička igra kako bi se slomila kičma Aleksandru Vučiću.

Brnabićeva je na kraju izjavila da protiv projekata u određenim delovima Srbija mahom bude „profesionalnih demonstranata“, ali ih meštani tih predela brzo oteraju.