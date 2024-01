OPOZICIJA NE BI TREBALO DA OPANJKAVA SVOJU ZEMLJU: Evropski poslanik Andor Deli - EP se okomila i na Srbiju i na Mađarsku jer imamo svoj stav

EVROPSKI parlament se uvek meša u unutrašnje stvari zemalja, u svakoj čorbi je mirođija i to sada vidimo ponovo.

Mene kao Mađara iz Vojvodine teško je pogodio dan kada je celo prepodne tekla debata o tome zašto Mađarskoj ne treba dati pare iz evropske kase, dok je po podne organizovana rasprava o postizbornoj situaciji u Srbiji. Na neki način imate osećaj kao da vas niko ne voli.

To u razgovoru za "Novosti" ističe mađarski evroposlanik Andor Deli, koji naglašava da je nedavno organizovana rasprava o Srbiji bila preuranjena:

- Imamo situaciju u kojoj se debata organizuje zbog nezadovoljstva opozicije rezultatima izbora uz pomoć prijatelja iz evropskih parlamentarnih grupa koji pripadaju istoj političkoj porodici. Organizovana je izuzetno brzo, pre zvaničnih izveštaja međunarodnih posmatrača. Može se razgovarati o utiscima, o pričama rekla-kazala, ali ne postoji nijedan relevatni tekst odakle bi mogla da krene takva debata.

* Istakli ste da se EP okomio na Srbiju, kao što to već godinama radi s Mađarskom?



- Od 2010. godine, od kada je Fides na vlasti, opozicija u Mađarskoj, ako već želi da osvoji vlast, onda to treba da radi kako valja. To se radi preko demokratskih izbora, a ne ovako, da dođete da opanjkavate sopstvenu zemlju pred stranim audorijumom i preko međunarodnih institucija. Uvek postoji neki povod da se iz EP vrše pritisci na Budimpeštu. Ukoliko Orban pobedi, ako je reč o dodeljivanju para ili ako treba da se "pritisne" Evropska komisija. Sada se isti recept primenjuje prema Srbiji, zemlji koja još nije ni članica. Pri tom, na debati nije bio niko iz Srbije, pa makar to bilo i iz opozicije, da nešto kaže, da se čuje pro i kontra, a ne da to rade "vrsni poznavaoci" iz Austrije ili Slovenije. Prednost Mađarske kao članice je u tome što ako se vodi debata, onda smo tu mi, njeni poslanici, da kažemo šta mislimo i odbranimo svoje stavove.

* Zašto su se u EP toliko navrzli na Mađarsku i Srbiju?



* Šta bi vlasti u Srbiji sada trebalo da urade, posle ovakve debate i buduće rezolucije EP?

- Ne mogu da dajem preporuke i savete vladi u Beogradu. Ali, mogu da istaknem da je uvek postojala spremnost Srbije da pregovara i prihvata kompromise, kao kada su održani međuparlamentarni razgovori pod pokroviteljstvom EP. Zato ne razumem tu vrstu poruka koje su neke kolege izrekle, da ne treba prihvatiti rezultate izbora. To su izuzetno oštri stavovi koji ne služe izgradnji poverenja između Srbije i EU.

* Ističete da je ovakva politika kontraproduktivna?



- Ne samo u Srbiji, već na čitavom Zapadnom Balkanu, postoji nezadovoljstvo i nestrpljenje u pogledu dinamike pristupnih pregovora. Sve zavisi od političke volje. Uzmimo primer Ukrajine. Kako zemlja koja je u ratu može da postane kandidat, a na primer Severna Makedonija i dalje nije puno napredovala, iako je promenila i ime, i ustav, ne bi li udovoljila zahtevima. Nažalost, na delu su dvostruki aršini i to izaziva krizu kredibiliteta EU među građanima Zapadnog Balkana.

* Koliko je ozbiljno po Srbiju to što se prethodnih dana dešavalo u EP, imajući u vidu da se sprema i rezolucija?



- Rezolucije EP nisu pravno obavezujuće, to su politički stavovi, ali, nažalost, problematično je to što stvaraju određenu atmosferu i na neki način vrše pritisak i na EK i na zemlje članice u Evropskom savetu.

* Komisija i Savet nemaju isti pristup kao EP?



- Blaži su i objektivniji i to se već pokazalo u više navrata. EP stvara tenziju i povlači crvene linije u nadi da će da kanališe priču u njemu pogodnom pravcu.

* Neke od vaših kolega su u debati optužile EU da pokušava da destabilizuje Srbiju i da je na strani opozicije. Kako da Beograd uspešno privede kraju pristupni proces ako nema podršku?