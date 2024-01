MEĐUNARODNA PRAVDA JE UMRLA SA MILOŠEVIĆEM: Prof. Mišel Čosudovski - Nirnberška povelja osnov da se zaustave sukobi u Ukrajini i Palestini

Princip iste Povelje dalje definiše zločine kažnjive po međunarodnom pravu kao što su zločini protiv mira, ratni zločini, zločini protiv čovečnosti. Prema ovom pravnom stavu, za genocid nad Palestincima očigledno su odgovorni Benjamin Netanijahu i predsednik SAD Džo Bajden, premda Međunarodni sud pravde to izgleda ne primećuje.

Ovim, sivim tonovima današnju međunarodnu pravdu i sudove koji bi trebalo da zaštite narode od najstrašnijih zločina "slika" profesor Mišel Čosudovski, urednik uglednog portala "Global risrč" iz Kanade. U intervjuu za "Novosti" ukazuje da nisu samo Međunarodni sud pravde i Haški tribunal za ratne zločine namerno napravljeni impotentnim, nego insistira na činjenici da su duboko kompromitovani i međunarodni mirovni pokreti koji brane Palestince, a još više etablirana novinarska udruženja koja bdiju nad objektivnim informisanjem i pravima ugroženih naroda.

Da ne završimo u atomskim pečurkama

A GAZA nema vremana za čekanje "sudskih raspleta".



- Pravni postupak Južne Afrike pred Međunarodnim sudom pravde trebalo bi da bude podržan od svih zemalja širom sveta. Iako se ne možemo pouzdati u to da će sud brzo okončati genocid, on pruža podršku i legitimitet kampanji "ne slušajte nezakonita naređenja, napustite bojno polje".A Zvuči naivno u trenutku kada se puca širom planete?- To je ono što nam je preostalo ako ne želimo da svi završimo u atomskim pečurkama!