VUČIĆ O SAOBRAĆAJNOJ INFRASTRUKTURI: Uložićemo dodatno 1,1 milijardu evra u lokalne i regionalne puteve

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u Palati ''Srbija'' predstavlja programa "Skok u budućnost - Srbija EXPO 2027" za period od 2024. do 2027. kome prisustvuju i premijerka Ana Brnabić i ministri u Vladi Srbije.

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

Vučić je govorio i o rehabilitaciji puteva, i da će mimo budžeta biti uložena 1,1 milijarda evra za lokalne i regionalne puteve.

- Kada dovedete put do kuće čoveku, tada ste mu rešili najveće probleme. Što se železnice tiče, gotovo sve gradimo, kao da radimo sve novo. Mi sada gradimo 108. km najmodernije pruge Beograd-Subotica. I do kraja ove godine ćemo od Beograda do centra Subotice ići za sat i 12 minuta. To je prosto neverovatno - rekao je on.