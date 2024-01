PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Davosu gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu. Na marginama samita Vučić se sastaje sa brojnim svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih globalnih kompanija. Razgovaraće i sa posrednikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom o situaciji na Kosovu i Metohiji.

Srdačan susret Vučića i Makrona

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Davosu sa predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom.

- Srdačan susret sa prijateljem @EmmanuelMacron i razgovor o glavnim temama @worldeconomicforum i perspektivama Srbije na #EU putu.

Zahvalio sam predsedniku Makronu na tome što je deo svog izlaganja na #WEF24 posvetio upravo našoj zemlji, rekavši da je #EU dobar projekat za Srbiju koja je odabrala taj put, čime nam je na poseban način izrazio podršku - napisao je predsednik na Instagramu.

Posle Sančeza i Makron pozdravio predsednika Vučića sa bine

Raduje me to što se EU otvara ka Zapadnom Balkanu. To je region kome smo vrlo posvećeni, kazao je premijer Španije Pedro Sančez gledajući sa bine u predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Gledate u predsednika Vučića? - pitao je moderator.

Sančez je odgovorio potvrdno i istakao da je Vučić dobar prijatelj Španije i njega lično.

- Drago mi je da ga opet ovde vidim. Mi smo vrlo posvećeni, Aleksandar zna, pristupanju Zapadnog Balkana EU. To će nam doneti dosta snage , kao i stabilnost tom delu Evrope - kazao je Sančez u Davosu.

Posle toga i predsednik Francuske Emanuel Makron pozdravio je Vučića sa bine.

Predsednik Vučić pozvao premijera Španije, Pedra Sančeza, u Srbiju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Kraljevine Španije Pedrom Sančezom na worldeconomicforum u Davosu.

- Sa velikim i iskrenim prijateljem Srbije @sanchezcastejon razgovarao sam o aktuelnim pitanjima naših bilateralnih odnosa, kao i o temama koje su obeležile ovogodišnji @worldeconomicforum u Davosu.

Pozvao sam @sanchezcastejon da ponovo Srbiju, kako bismo mu predstavili našu novu viziju Srbije i planove za #EXPO2027 i razmotrili mogućnosti za dodatnu saradnju - poručio je Vučić.

Vučić se sastao sa predsednicom Evropske centralne banke

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Davosu sa predsednicom Evropske centralne banke.

- Sa predsednicom @europeancentralbank @christinelagarde o ekonomskim predviđanjima za 2024. godinu u izazovnom i složenom međunarodnom kontekstu, a posebno o perspektivama razvoja i merama monetarne politike ekonomija izvan #EU, koje bi doprinele opštoj finansijskoj stabilizaciji - napisao je predsednik.

Predsednik razgovarao sa Plenkovićem

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem u Davosu.

- Kratak razgovor sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem o odnosima Srbije i Hrvatske za koje verujem da mogu i moraju da budu bolji u budućnosti - napisao je Vučić na Instagramu.

Predsednik se upoznao sa Mileiem

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa novoizabranim predsednikom Argentine Havijerom Milejom.

- Imao sam čast da upoznam @javiermilei i verujem da ćemo sa Argentinom nastaviti dobru saradnju u budućnosti - napisao je Vučić.

Susret sa Miroslavom Lajčakom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom tokom Svetskog ekonomskog foruma.

- Otvoren razgovor sa Miroslavom Lajčakom tokom Svetskog ekonomskog foruma o situaciji na KiM i pretnjama sa kojima se svakodnevno suočava srpsko stanovništvo, a koje ugrožavaju i mir i stabilnost regiona.

Ponovio sam da Srbija nastavlja da vodi odgovornu politiku zasnovanu na dijalogu i međunarodnom pravu, ali i upozorio da Priština svojim potezima dovodi u pitanje sve što je do sada postignuto u procesu normalizacije odnosa - napisao je Vučić na svom zvaničnom Instagram nalogu.



Vučić se sastao i sa predsednicom Mađarske Katalin Novak.

- Srdačan susret sa @katalin.novak tokom @worldeconomicforum. Razmenili smo mišljenja o aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, dešavanjima u regionu i daljem jačanju prijateljskih i dobrosusedskih odnosa Srbije i Mađarske. I u narednom periodu nastavljamo da planiramo i radimo zajedno za bolju budućnosti naših zemalja.

Sastanak sa Borjanom Krišto

- Sa predsedavajućom Saveta ministara BiH razgovarao sam na @worldeconomicforum o jačanju sveukupne saradnje dveju zemalja, evropskom putu regiona i drugim aktuelnim pitanjima - napisao je Vučić na Instagram nalogu.

Predsednik Vučić, koji je juče u Davosu imao niz bilateralnih susreta, poručio je da najava iz Prištine o ukidanju platnog prometa sa centralnom Srbijom dovodi u pitanje sve procese.

Vučića danas očekuje i sastanak sa predsedavajućom Saveta ministra Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, kao i učešće na panelima.

Lideri će u Davosu razgovarati na temu vraćanja poverenja u globalni sistem, a kasnije tokom dana biće održana i sesija na temu Zapadnog Balkana.

Prvog dana Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, glavne teme su bili ratovi u Gazi i Ukrajini.

Na forumu su, između ostalih, govorili američki državni sekretar Entoni Blinken, kineski premijer Li Ćang, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, američki savetnik za nacionalnu bezbednost Džejk Salivan.