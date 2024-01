PODELJENI PAKETIĆI DECI OBOLELOJ OD RETKIH BOLESTI: Vučić najavio nove pomoći države (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Beogradu predstavnike udruženja, roditelje i decu obolelu od retkih bolesti i dodelio deci novogodišnje paketiće.

Foto: TV Vesti

Obraćanje predsednika Vučića

- Draga deco, roditelji, predstavnici udruženja, hvala vam što smo imali priliku da razgovaramo i da sagledamo poteškoće, probleme i muke sa kojima se suočavate. Hoću da svim drugim ljudima kažem da nisam video ljude sa toliko entuzijazma i energije i snage da se bore sa svakodnevnim problemima kao što ste vi - rekao je predsednik.

- Mi smo sa 130 miliona dinara ulaganja došli do 7,2 milijarde dinara u 2024. godini i to će biti više nego što je rečeno. U dogovoru sa predsednicom Vlade, ministrom finansija, ministarkom zdravlja, gospođom Darijom Kisić i gospodinom Selakovićem dogovorili da odmah idemo na izdavanje vaučera za apoteke za kupovinu lekova i suplemenata, to je 35.000 dinara po osobi, ukupno 100 miliona dinara, vaučeri za banju, more preko Crvenog krsta u Baošićima za porodicu u iznosu od 50.000 dinara, finansijski efekat je 142,5 miliona dinara i idemo sa jednokratnom pomoći od 25.000 dinara, što znači da se izdvaja sve ukupno tri miliona evra - najavio je predsednik.

Vučić je najavio da će pomoći i oko pomagala, a naročito će se pažnja obratiti na njihov kvalitet.

- U narednih 20 dana ćemo doneti odluku o tome - rekao je predsednik.

Predsednik je rekao da će se do 2027. godine pažnja naročito posvetiti retkim bolestima, lekovima...

- Postoje neki lekovi za decu leptire koji se ispituju i dobijaju ih samo jedno ili dvoje dece u Nemačkoj i Francuskoj, mi gledamo da budemo treći u Evropi i gledaćemo da sa takvom vrstom podrške nastavimo. Ti troškovi će rasti, ali kada vidim da ti troškovi rastu za neke klubove, onda mi dođe da se još više borimo da naša deca i bolesni dobiju više. Hoćemo da pokažemo brigu o ljudima. Daćemo sve od sebe da nikada ne budete nezadovoljni, jer je Srbija ispred mnogih ne samo na evropskom kontinentu, već i u svetu - izjavio je predsednik i zahvalio se prisutnima.

Obraćanje Mladena Todića

- Želim vam pre svega zdravlje u novoj godini i da se što češće nalazimo na ovakvim skupovima. Videli smo da postoji ogromna volja države na čelu sa predsednikom Vučićem da nam pomogne. Aplauz za sve ove male heroje - rekao je Todić.

Obraćanje Tamare Vučić

Prisutnima se prvo obratila supruga predsednika Tamara Vučić koja je čestitala praznike.

- Vi ste mali heroji i želim da sa entuzijazmom nastavimo da radimo na olakšanju života osoba sa retkim bolestima. Priča o retkim bolestima je u Srbiji počela 2013. godine - rekla je prva dama koja je ispričala kratku priču.

- Prvi korak napravili smo upravo 2013. godine, a svake godine se novac za lečenje od retkih bolesti povećavao, a prošle godine je formirana Uprava za retke bolesti pri Ministarstvu za brigu o porodici. Hvala vam na veri i nadi, hvala vam na strpljenju, a sa naše strane ćete uvek imati uho koje zna da čuje i sluša i nađe rešenje za vas. Svi smo na istoj strani - rekla je Tamara Vučić.

Vučić je u podne održao sastanak sa predstavnicima udruženja i roditelja dece obolele od retkih bolesti, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik Srbije je zatim dodelio novogodišnje paketiće deci oboleloj od retkih bolesti.