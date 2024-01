MILOŠ I STEFAN SUTRA ĆE OPET PO BADNJAK: Navršava se godinu dana od krvavog Badnjeg dana na Kosovu i Metohiji

NAVRŠAVA se godinu dana od ranjavanja Stefana i Miloša Stojanovića na Badnji dan 6. januara u Gotovuši u opštini Štrpce. Porodice ranjenih mladića kažu da im je to bio "krvavi Božić". Dok se pripadnik KBS Azem Kurtaj koji ih je ranio nalazi se na slobodi, Predsednik opštine Štrpce Dalibor Jevtić ističe da su Srbi pravno nezaštićeni.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Odlazak po badnjak je za sve Srbe važan događaj, kao deo običaja koji prethodi najradosnijem hrišćanskom prazniku Božiću. Prošle godine je za stanovnike Gotovuše, Sirinićke župe, a posebno porodice Stojanović iz Gotovuše bio, kako kažu, najgori do sada.

Stefan i Miloš Stojanović su ranjeni u Gotovuši kada su se 6. januara iz seče badnjaka vraćali svojim kućama. Na njih je iz vozila pucao Azem Kurtaj koji je ranio oba mladića. Jedan je ranjen u šaku dok je drugi zadobio prostrelnu ranu ramena.

Zvonko Stojanović otac ranjenog Miloša ističe da su i čitavu godinu kasnije sećanja na taj dan pomešana. Najbitnije je, kaže, da su deca dobro i van životne opasnosti.

Foto: Kosovo Online/Instagram/Budućnost Srbije

“Kako i sami vidimo vreme vrlo brzo prolazi, prošlo je godinu dana od ranjavanja dvoje dece na Badnji dan u Gotovuši a jedan od njih je bio i moj sin. Iako je prošla godina osećanja su još uvek pomešana, tu su emocije i sreća i tuga i radost sve je još uvek tu. Najbitnije od svega je da su deca dobro i da nisu u životnoj opasnosti. Što se tiče atmosfere u kojoj dočekujemo naš najradosniji praznik Božić to je kao i svake godine. Nadam se da će momci ne samo iz Gotovuše, već iz čitave Sirinićke župe opet ići, doneti badnjak u sreći, zdravlju i uz pesmu kao što su uvek radili“, kazao je Stojanović.

Za Milenković Slavicu, baku dvanaestogodišnjeg Stefana to je bio krvavi Božić. Kaže da je zahvalna bogu što joj je unuk ostao živ.

„Božić je za mene prošle godine bio krvavi Božić, nismo ni običaj učinili kako valja, a nadam se da ćemo ove godine proslaviti kao svi normalni ljudi, da toga ne bude više. To je bio užasan dan i dan danas se tako sećam, to je za mene kao baku bio udarac. Unuk je dobro, malo ima ožiljak to je rame blizu srca, kako je moglo da bude dobro je, hvala bogu“, ističe Slavica.

Foto: Printskrin

I posle godinu dana za meštane Štrpca sveže su slike ranjenih, ali I strah koji je usledio. I ovaj Božić dočekuju u strepnji.

Veljko Miladinović za Kosovo onlajn taj događaj opisuje kao tragediju srpskog naroda, i kaže da meštani osećaju strah od onoga što tek može da se desi

„Kako da kažem kako se osećamo posle te tragedije srpskog naroda koja se nastavlja i dan danas. Žao mi je te dece koja su ranjena i hvala bogu da su ostala u životu. Što se opštine Štrpce tiče sa okolnim mestima narod ima neki poseban strah i stres zbog svih mogućih dešavanja koja tek mogu da eskaliraju, obzirom da prištinska vlada neće nikako da se dogovara sa Srbima i srpskim narodom, mnogo će biti teško“, kazao je Miladinović.

Pešić Marica ističe da meštani nakon ovog događaja ne znaju više ni da se raduju.

„Kao da nije Božić, više ne znamo da se radujemo. Ne znam šta da kažem, žalosno, tužno, a ne znamo šta nas čeka, ali mora da se ide dalje“, kazala je Pešić.

„Ima straha, stariji ljudi se boje šta će biti. Mi Srbi ovde u Sirinićkoj župi stvarno živimo u getu“ ističe još jedan stanovnik Štrpca.

Pripadnik KBS Azem Kurtaj koji je iz pištolja ranio Stefana i Miloša odlukom suda u Uroševcu pušten je da se brani sa slobode. Milošev zastupnik Veljko. D. Radić ističe da je poslednje ročište održano još 16.marta i da se predmet sada nalazi pred Apelacionim sudom

„Ako bih sumirao utiske celokupnog postupka moje očekivanje je bilo da će ova krivična stvar da ide dosta ubrzano međutim, poslednje ročište koje je pred Osnovnim sudom u Uroševcu održano bilo je ročište za prvo saslušanje i to 16. Marta 2023 godine, i od toga dana niti ja koji zastupam Miloša Stojanovića ni moj kolega koji zastupa maloletnog Stefana Stojanovića nismo dobili nikakav poziv niti pisanu informaciju o toku i statusu krivičnog postupka protiv optuženog Azema Kurtaja. Prema saznanjima koja sam dobio u Osnovnom sudu u Uroševcu od postupajućeg sudije predmet se trenutno nalazi pred Apelacionim sudom u Prištini, a sam optuženi Azem Kurtaj je na slobodi. Rešenjem kojim je 16. marta mera pritvora bila zamenjena merom uslovnog pritvora, posle dva meseca je bilo ukinuto i optuženi se sada nalazi na slobodi“, kazao je Radić.

Predsednik opštine Štrpce Dalibor Jevtić ističe da je i godinu dana od napada na srpske dečake Stefana i Miloša Stojanovića na Badnji dan glavni utisak da je na delu nepravda i da su Srbi kao narod nezaštićeni u pravnom smislu.

FOTO D.Z.

„I na ovaj Božić mi osećamo da su Srbi kao narod nezaštićeni u tom pravnom smislu, i kada se dogodi jedna ovakva situacija koja se desila pre godinu dana one institucije koje treba ne samo u smislu kažnjavanja već i preventivnog delovanja, sprečavanja nečeg sličnog u budućnost, ne rade svoj posao na način na koji bi trebali da rade, i mislim da je to glavni utisak. Ja sam u više navrata i tokom 2023. govorio na ovu temu i bio napadan i od advokata koji brani onog koji je pucao na Stefana i Miloša, i takva reakcija javnosti dovoljno opisuje situaciju i okolnosti u kojima mi danas kao narod živimo“,kazao je Jevtić.

Veruje da u duhu praznika Božića mnogi ne podržavaju ono što se desilo šestog januara, ali ističe da je potrebno da institucije budu odlučnije u sprovođenju pravde.

„Koristim i ovu priliku da pozovem nadležne institucije da dobro pogledaju, analiziraju i donesu najpravedniju odluku, jer to nije samo odluka da bi počinilac bio kažnjen, već odluka mora da ima i težinu preventive, sprečavanja bilo koga da pomisli da može nešto takvo da uradi i da prođe nekažnjeno, i mislim da je to ono glavno što ja, porodice, i moji sugrađani očekujemo po ovom pitanju“, kazao je Jevtić za Kosovo onlajn.