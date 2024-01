BEDAN KRAJ BIVŠEG KOŠARKAŠA: Đilasov potrčko za račun NATO opozicije kritikuje sopstvenu zemlju

UMESTO da se raduje srpskim sportskim uspesima i da da sopstveni doprinos, zarad sitne lične koristi Berić se vuče sa opozicijom i ne propušta priliku da blati sopstvenu zemlju.

Foto: Jutjub Printskrin

Bivši košarkaš Partizana, danas Đilasov i Šolakov potrčko, Miroslav Mića Berić ne propušta priliku da kritikuje i napada svoju zemlju koja mu je pružila sve, pomoću koje je izgradio karijeru koju je imao.

I dok bi, poput nekih svojih proslavljenih kolega trebalo da uživa u sportskoj penziji, Berić se toliko srozao da otvoreno radi za račun tajkuna.

Tako je svojevremeno, za televiziju N1 pod kontrolom Dragana Šolaka, govorio o takozvanim protestima protiv nasilja, a zapravo o klasičnom opozicionom lešinarenju nad tragedijama u OŠ "Vladislav Ribnikar" i Mladenovcu.

- Ponosno ističem da sam svaki protest bio tu i biću na svakom budućem - rekao je Berić, a onda dodao ono što će, po svemu sudeći, ući u anale gluposti pošto je ocenio da se "u vazduhu oseća da se ljudi vraćaju sa odmora".

Od tada je prošlo nekoliko meseci, a narod je na izborima rekao šta misli o opozicionom lešinarenju nad žrtvama tragedija.

Dok srpski sportisti ređaju uspehe na svim poljima i dok su sportske dvorane, poput Beogradske arene, pune kao nikad do sada, umesto da se raduje i pohvali trenutno stanje, Berić podržava one političke strane koje bi za račun stranog faktora da ruše državu i vrate Srbiju u mračni period od 2000. do 2012. godine.

Koliko košta obraz?

Treba samo pogledati sport u kome je Mića Berić nekada bio i svima je jasno da stanje u klupskoj košarci odavno nije bilo bolje. KK Partizan u kojem je upravo ovaj Đilasov potrčko proveo godine, kao i Crvena zvezda, ređaju pobede u regionalnim i evropskim takmičenjima, ali to Beriću ništa ne znači, pa ne propušta da kritikuje vlast koja je omogućila srpskim klubovima da napreduju. Bez trunke sramote Berić ide toliko daleko da koristi čak i sportske manifestacije kako bi blatio svoju državu, pokušavajući da se dodvori gazdama.

Umesto da se raduje srpskim sportskim uspesima i da da sopstveni doprinos, zarad sitne lične koristi Berić se vuče sa opozicijom i ne propušta priliku da blati sopstvenu zemlju. Zaista tužan kraj nekad uspešne karijere.

(24 sedam)