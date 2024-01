PAKLENI PLAN LONDONA PROTIV SRBIJE: Britanski ministar Kameron - "Pomoći ćemo Kosovu da ga priznaju svi koji nisu"

BRITANSKI ministar spoljnih poslova Dejvid Kameron izjavio je danas da će Velika Britanija pomoći tzv. Kosovu da ga priznaju zemlje koje to do sada nisu učinile, kao i da bude priznato u međunarodnim institucijama.

Foto: profimedia

Kameron je to rekao na konferenciji za medije, nakon sastanka sa ministarkom spoljnih poslova privremenih institucija Donikom Gervalom i dodao da London želi da pomogne Prištini u oblasti bezbednosti, ekonomije, vladavine prava i borbe protiv korupcije, preneo je Reporteri.

Kameron je podsetio da je Britanija ove godine poslala na Kosovo i Metohiju više od 600 vojnika i da je ponosan na uspeh koji britanske trupe imaju. Stabilnost na Zapadnom Balkanu je veoma važna i Britanija je uložila velike napore u tom pravcu, naveo je Kameron, naglašavajući da je veoma važno osigurati bezbednost za sve zajednice na tzv. Kosovu.

Foto: profimedia

- To je nešto u šta Britanija ove godine ulaže 45 miliona funti. To je nešto veoma važno za naš nacionalni interes. Živimo u svetu velike neizvesnosti, velike nestabilnosti, svetu velikih sukoba i vreme je da zemlje poput Britanije podrže naše prijatelje, da blisko sarađuju u našim važnim savezima - rekao je on.

Kameron je sinoć u Prištini razgovarao sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem.

(Tanjug)