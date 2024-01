"DANAS POKREĆEMO INICIJATIVU ZA UVOĐENJE OBAVEZNOG VOJNOG ROKA" Vučević otkrio koliko će on trajati

MINISTAR odbrane Miloš Vučević gostovao je na TV Hepi gde je govorio o aktuelnim temama iz domena bezbednost.

- Generalštab Vojske Srbije i Ministarstvo odbrane danas će zvanično pokrenuti inicijativu kod predsednika Srbije i vrhovnog komandanta oružanih snaga da se ukine odluka o suspenziji vojnog roka odnosno da opet reaktiviramo zakon koji definiše obavezno služenje vojnog roka - rekao je jutros gostujući u jutarnjem programu TV Hepi.

Vučević je kazao da bi takav vojni rok trebalo da traje do 4 meseca, a može biti i kraće, ali da će se to tek videti kad se bude procenilo kolika je dužine obuke potrebna.

On je podsetio da obavezno služenje vojske u Srbiji nikad nije ukinuto samo suspendovano što znači da samo treba ukinuti suspenziju, te da će o tome biti pokrenuta i široka javna rasprava.

- To je se stvar stručnih službi, Ministarstva odbrane. Zašto je naša inicijativa da se aktivira? Zato što je izvršena procena bezbednosti u državi. Posle 13 godina mi imamo potrebu za potrebom popunjavanja rezervnog sastava. Nama je 13 generacija izašlo iz sastava VS, nije bilo obaveznog vojnog roka. Naše bezbednosne potrebe je da imamo nove regrute koji je uvek spreman da čuva državu. Razumemo bezbednosne rizike. To nije samo potreba koja je karakteristična za Srbiju, mnoge evropske države aktiviraju obavezni vojni rok - kaže on.

Na pitanje kada bi to moglo da počne, Vučević je rekao da to tek treba razmotriti - da li je to od 2025, 2026... a pre toga treba obezbediti i infrastrukturu za dolazak regruta.

On je naglasio da se mi ne spremamo ni za kakve ratove ili sukobe, ali da je VS garant mira i stabilnosti i što je jača vojska, jača je i država. On je podsetio i na članice NATO od kojih mnoge nikad nisu ukidale obavezni vojni rok ali i na neke koje su ga vratile poput baltičkih i skandinavskih.

- Odlukom Vlade i predsednika od 1. januara za 10 odsto bolje su plate - kazao je Vučević dodajući i koliko je poboljšano stanje u Vojsci Srbije ali i njena opremljenost. Plate su izuzetno povećane posebno za specijalne jedinice.

On je nabrojao u koliko su navrata povećane plate, počev od 1. januara prošle godine - 25 odsto, a dodao je i da je profesionalnim pripadnicima koji su ušli u specijalne jedinice, početna plata 200.000 dinara.