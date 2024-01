U LOV NA SRBE I DUGIM CEVIMA! Priština uvela nove metode za progon naših sunarodnika na KiM

Svoj novi-stari metod maltretiranja KBS je odmah potvrdio na delu u subotu, upotrebom automatskom oružja prilikom hapšenja u severnom delu Kosovske Mitrovice, zbog koga umalo nije nastradao Blagoje Perović, čiji su dom i radnja bili zasuti mecima. Jureći za vozilom, čiji vozač nije hteo da se zaustavi ispred dugih cevi albanskih policajaca, pripadnici KBS otvorili su paljbu na ulici gde je bilo prolaznika.

O taktici kojom se šalje jasna poruka da za Srbe nema mesta, jer "samo određene jedinice imaju pravo da nose ovakvo naoružanje", govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Sada će biti prisutni naoružani policajci sa dugim cevima samo kako bi Srbi osećali nesigurnost i što pre napustili Kosovo i Metohiju - rekao je Vučić.

Politički predstavnici Srba sa KiM, ali i srpskog civilnog sektora, ističu da je ovo nečuven potez, jer "nigde na svetu nije zabeležen primer saobraćajne policije ili policijskih patrola na putevima sa dugim cevima".

Ipak, ovakav tretman našeg naroda na KiM bio je isti i bez ovih novih mera. Brojni su primeri zaustavljanja Srba na području Zubinog Potoka i maltretiranje uz automate. Pre oko godinu dana, 23. januara prošle godine, pripadnici ove policije otvorili su rafalnu paljbu sa punkta na Bistričkom mostu na put Kosovska Mitrovica - Leposavić. Tom prilikom je izrešetan auto u kojem su se nalazila dvojica Srba i teško ranjen u predelu grudnog koša Miljan Delević iz Zvečana. Dvojica Srba koja su prevozila šerpe za prodaju na pijaci, uplašena upravo tim dugim cevima, nisu stala na znak policije.

Istovremeno, uz direktne napade na ljudske živote i pucnjave iz automatskog oružja, tzv.



kosovske vlasti nastoje da zastraše Srbe sa KiM i neosnovanim hapšenjima. Osim što je veći broj uhapšen bez ikakvog osnova i krivice, Srbe optužene za navodne ratne zločine i druga dela, muče i iznuruju i na druge načine - dugim trajanjem pritvora i boravkom u zatvorima bez osnovnih elementarnih prava, bez adekvatnih uslova i prava na lečenje, a zbog čega je većina pritvorenih Srba u jako lošem zdravstvenom stanju. A kako pritvor uhapšenim Srbima odugovlače što više, tzv. kosovski pravosudni organi pokazali su na primeru u procesu koji se vodi protiv četvorice Srba sa severa KiM, Miluna Milenkovića i još trojice bivših pripadnika KBS, a koji su branioci optuženih Srba okarakterisali farsom, jer su od tužilaštva dobili nepotpunu dokumentaciju na srpskom jeziku. Iako je proces protiv njih obuhvaćen jednom optužnicom, ona je njihovim braniocima dostavljenaselektivno i bez prevoda na srpski jezik.

Međutim, uprkos tome što je na ovom ročištu održanom u četvrtak 11. januara, trebalo da se osumnjičeni Srbi izjasne o krivici, zbog "manjkavosti" tužilaštva, ročište je odloženo za 30. januar. Jednom od optuženih, Milunu Milenkoviću koji je u pritvoru od 14. juna prošle godine kada je uhapšen na brutalan način, krajem novembra prošle godine produžen je pritvor na još dva meseca. I Dragiši Milenkoviću (54) iz Gračanice, optuženom za navodni ratni zločin, koji je uhapšen 21. juna 2023, na ročištu održanom 10. januara, produžen je pritvor na još dva meseca iako je suđenje i u njegovom slučaju bez kredibilnih svedoka i dokaza.

Prema tvrdnjama advokata Vasilija Arsića, dokaza nema ni u slučaju Milorada Đokovića (54) iz Vitomirice kod Peći optuženog za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva, koji se pre nekoliko dana pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini izjasnio da nije kriv.

On je u pritvoru godinu dana i osam meseci. Prvo ročište u slučaju Đokovića održano je pre nedelju dana, a on je uhapšen u junu 2021. Prema rečima Arsića, Đokovićevog branioca, ovog Srbina koji se 2004. vratio u svoje rodno mesto, Vitomiricu kod Peći gde je bio jedini Srbin povratnik, terete za navodno ubistvo osmorice i proterivanje velikog broja Albanaca. Međutim, Đoković je uhapšen kada je sudskim putem uspeo da potvrdi vlasništvo nad parcelom na kojoj mu je humanitarna organizacija sagradila kuću u kojoj je živeo. Osim što su mu iako je sudskim putem potvrdio vlasništvo, porušili novosagrađenu kuću, Đokovića potom hapse pod pomenutom optužnicom. Njegov advokat Arsić tvrdi da je u pitanju politička optužnica protiv njegovog klijenta koji se sasvim sigurno ne bi vratio u rodno mesto iz Crne Gore, gde je izbegao sa porodicom, da je počinio bilo kakav zločin.

Ponovo obijena crkva u selu Zupče

CRKVA Svetih otaca u mestu Zupče u opštini Zubin Potok na KiM ponovo je obijena u toku noći. Provalnici su ukrali novac koji je ostavljen u svesci u kojoj se beleže prilozi, dok novac sa ikona nije diran, kao ni u samoj suvenirnici, iako je i ona obijena, preneo je portal "Kosovo onlajn". Meštanin sela Zoran Radojević istakao je da je ta crkva do sada obijena najmanje 15 puta i da za to niko nije odgovarao.

- Mi meštani se osećamo nebezbedno jer policija ništa ne preduzima. Iako očekujemo da se počinioci privedu pravdi, do sada to nije bio slučaj i niko za ovakve prekršaje nije uhapšen - rekao je on. Nadzorne kamere nisu radile, jer su polomljene u prošloj pljački.