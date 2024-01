LONDON JE PRIPREMAO SCENARIO ZA SREBRENICU: Skidanje tajnosti sa britanskog dosijea ogolilo ulogu engleskih obaveštajaca u Podrinju

BRITANSKA obaveštajna služba MI6 znala je da se sprema napad na Srebrenicu i pre nego što ga je Vojska Republike Srpske i planirala, a britanski SAS imao je značajnu ulogu u kreiranju dešavanja u ovoj enklavi i oko nje u spornom periodu njenog pada. Ovo su podaci iz dosijea britanskog Ministarstva odbrane sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, a koje je javnosti prezentovao u svom najnovijem tekstu istraživački novinar Kit Klarenberg koji godinama istražuje ulogu obaveštajnih službi u oblikovanju geopolitičkih procesa, a posebnu pažnju je posvetio dešavanjima na prostorima bivše Jugoslavije.

Klarenberg piše da su osim aktivnog učešća u događajima u vezi sa Srebrenicom, britanski obaveštajci, kako ukazuju dokumenta u koje je imao uvid, odigrali značajnu ulogu i u prikupljanju dokaza o ratnim zločinima.

- Britanske vlasti, uključujući SAS, preuzele su vođstvo u hvatanju optuženih Srba. Jedan od osuđenih za genocid bio je i Radovan Karadžić. Ali, ni u jednom trenutku tokom suđenja nije pomenuta tajna jedinica SAS, koja je delovala u Srebrenici, a kamoli pozvana da svedoči, ističe Klarenberg u svom tekstu objavljenom na portalu "Siva zona" (Grejzone).



On piše da je iz deklasifikovanih dosijea holandskih obaveštajaca, ali i najnovijih britanskog Ministarstva odbrane, vidljivo prisustvo "operativne britanske jedinice u Srebrenici".

U izveštaju "holandskih posmatrača" navedeno je da su to bile jedinice Specijalne vazdušne službe (SAS), koja je sprovodila "izviđačke misije" i "specijalne zadatke" po naređenju generala Majkla Rouza, koji je tokom rata predvodio britanske mirovne snage UN u BiH. Iako su detalji o konkretnim operacijama SAS oskudni, Klarenberg kaže da se nadležnost SAS proteže mnogo dalje od pukog prikupljanja obaveštajnih podataka. Kada je u pitanju pad Srebrenice, kaže da su i sami istražitelji Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju koji je, kako kaže, stvorio i finansirao NATO, zaključili da je planiranje napada na Srebrenicu počelo tek 30. juna. Ovo, prema rečima ovog novinara, otvara pitanje kako su i MI6 i muslimanske snage čak 30 dana ranije znali da se priprema napad. Prema tim navodima, VRS je prvobitno nameravala da otera muslimanske vojne jedinice koje su delovale oko Srebrenice, a zatim da je opkole da bi bili sprečeni dalji napadi na srpsku teritoriju. Nije bilo reči o udaru na samu enklavu. Odluka da enklava bude zauzeta donesena je 9. ili 10. jula, smatra Klarenberg.

U dopisu britanskog Ministarstva odbrane od 11. jula, kako piše ovaj istraživački novinar, navedeno je da je "nedavni napad VRS na Srebrenicu bio podstaknut stalnim muslimanskim napadima". Klarenberg smatra da postaje očigledno da su lokalne muslimanske snage očekivale vazdušne napade NATO kada VRS stigne, a Britanci su im očigledno dali dovoljno osnova da veruju da će do njih doći. On to sve povezuje sa izjavama generala Filipa Moriona, koji je komandovao mirovnim snagama UN, a tvrdio je da je Alija Izetbegović namerno sabotirao napore za evakuaciju, jer nije bio u poziciji da strateški dobije bitku: "Njegov cilj je bio da osigura intervenciju međunarodnih snaga".



Alija priželjkivao intervenciju KLARENBERG navodi i upozorenja generala Moriona da je masakr upravo ono što su zapadne snage i muslimansko rukovodstvo želeli. Uostalom, kako kaže, to se može videti i iz izjava ratnog načelnika srebreničke policije koji je u nekoliko navrata istakao da mu je Izetbegović rekao da će do NATO intervencije doći ako VRS zauzme enklavu i pobije 5.000 muslimana. - Kako je Izetbegović prognozirao, NATO intervencija je konačno došla krajem avgusta 1995. godine, u vidu jednomesečne kampanje bombardovanja položaja Vojske Republike Srpske, u kojoj je ubijeno do 2.000 civila - poručio je na kraju svog autorskog teksta Klarenberg.

- Morion je 1993. predvidio da će se u Srebrenici dogoditi "nešto užasno" zbog Orićevog korišćenja enklave za napad na teritoriju Srba i ubijanje srpskih civila. Orićeve snage su se provlačile pored mirovnih snaga UN i u više navrata napale civilne oblasti u blizini enklave, rušile i palile kuće, krale stoku, ubijale civile. Priznanje da bi takve akcije neizbežno mogle da izazovu odmazdu moglo bi da objasni zašto je muslimanska vojska upozorila holandski bataljon da predstoji napad na Srebrenicu, navodi Klarenberg u svom tekstu.