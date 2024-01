ŠTA ĆE BITI SA RUŽNIM OBJEKTIMA PORED AUTOPUTEVA: Vučić dao rok da sve bude rešeno do kraja juna

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da sve udžerice i ružni objekti koji se nalaze pored autoputeva i pruga moraju da se izgrade ili da se uklone.

Foto: Tanjug

- Do kraja juna, svi ružni objekti pored autoputa ili ćete sve da srušite ili ćete da izgradite da izgleda velelepno. I nema tu velike filozofije. I pored autoputeva i pored pruga. Ima sve lepo da počistite, ako nećete mi ćemo to da počistimo. Srbija mora da ima najlepše i najčistije lice. Mora red da se zna. Ne možete vi to tu 30 godina da držite, pa da čekate ne znam ni ja šta. To je od javnog interesa, od interesa za sve građane.