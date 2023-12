"MARINIKA JE PREKINULA ŠTRAJK GLAĐU" Vučić: Sve su to izmislili da malo glume heroje, eto da malo bude kriva vlast

PREDSEDIK Republike Srbije, gostujući na TV Prva, osvrnuo se na štrajk glađu Marinike Tepić.

Foto: Printskrin

- Zmislite diktator u škodi... znate li nekog diktarora iz škode? Da se vratim na ovo, uvek komentarišu nas kao dvojac. Te oni su homoseksualci, te ovaj je knjigovođa, ma ti dečko ni ne znaš šta je to. Milivojević i ovaj iz G17 su naučili iz novina informacije. Sve Bog da ih poživi. Evo kako me poslušala Marinika, prekinula je štrajk glađu. Sve su to izmislili da malo glume heroje, eto da malo bude kriva vlast, sve je to u redu. Što se zatvora tiče, da se malo i ja u zatvoru odmorim od vas. Zatvore smo sredili, ako mi još garantuju majonez i parizer, nikakav problem. Privođen sam mnogo puta uglavnom zbog utakmica kada sam mmlađi bio. Možete da me gonite za šta god hoćete, ali nećete da me uplašite. Zapamtite moje reči, neće moći da okreče one bele linije po putevima, kamo li po školama. Uzgred deca kreću u najmoderniju školu u Sjenici, i onda me pitaju zašto me Bošnjaci vole - kaže Vučić.