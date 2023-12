"EVO DA DAM DOPRINOS NIKEZIĆEVOM DNEVNIKU" Mali: Je l' sad malo jasnije koliko baš ništa niste radili?

MINISTAR finansija Siniša Mali odgovorio je potpredsedniku Stranke slobode i pravde Dušanu Nikeziću.

Foto: Tanjug

- Ažurno vodi svoj „Dnevnik uvreda“ Dušan Nikezić, potpredsednik SSP-a. Ima tu svega. Beleži koliko smo kilometara puteva izgradili u prethodnoj deceniji, nazvaćemo je „deceniji bez njega“, koliko smo uložili u izgradnju Srbije. Pun je tefter, pažljivo vodi evidenciju. Jedino mi je uvek žao nekako kada bilo koji trud propadne. Takav đački kapacitet, pomislio bi čovek, može da se uposli, iskoristi kreativno, za dobrobit građana. Evo da mu malo pripomognem – mi smo uradili 468 kilometara auto-puteva, oni 42,6. Takođe, od 2013. godine je u Srbiji izgrađeno 108 kilometara pruga, a u njihovo vreme nula. Zatim, u Srbiji je od 2013. do 2023. godine rekonstruisano 807 kilometara pruga, a do 2012. godine 31,5 kilometara - objavio je Mali na svom Fejsbuk profilu.

- Dakle, za vreme vlasti njegovog šefa Dragana Đilasa izgrađeno je vrlo malo toga, a obećavane kule i gradovi. Izgrađena je škola za koju je posle godinu dana morao da se izdvaja novac za rekonstrukciju, otet novac roditeljima za vrtiće naplaćivane više od 9.000 dinara umesto oko 5.600. Sitno se raduckalo, ali krupno lično bogatilo, jer 619 miliona evra prelivenih na račune Đilasovih firmi je svakako jedini poslovni „uspeh“ Đilasov. Tih 619 miliona evra, građani nisu videli. Korist je imao samo Dragan Đilas, dok su građani živeli sa 331 evro prosečne plate, 204 evra prosečne penzije i oko 15.700 dinara minimalne zarade. U njihovo vreme je izgubljeno pola miliona radnih mesta, fabrike su zatvarane, a investitori su bežali iz Srbije. Nezaposlenost je bila na 25,9 odsto, što znači da svaki četvrti građanin Srbije nije imao posao. Sa druge strane, naša politika je politika podizanja životnog standarda građana, pa će tako od 1. januara plate u javnom sektoru u Srbiji biti veće za deset odsto, penzije za 14,8 odsto, a minimalna zarada za rekordnih 17,8 odsto. Time dolazimo do toga da će prosečna penzija u januaru biti 390 evra, a minimalna zarada će preći 400 evra. Prosečna plata u Srbiji će sada u decembru biti oko 840 evra. Pritom, imamo rekordan broj zaposlenih od 2,36 miliona i rekordno nisku nezaposlenost od devet odsto. E to su rezultati i odgovorna politika prema građanima - dodaje ministar Mali.

- Pita Nikezić često i kako je moguće da ste izgradili nešto. Pa radili smo, borili smo se da izgradimo ovu Srbiju koju smo zatekli propalu, ruiniranu, pred bankrotom, bez investitora, radnih mesta, bez novih puteva, bez ikakvih javnih ulaganja za dobrobit cele zajednice. Svaki dinar ulažemo u ono što je važno za građane, za bolji kvalitet njihovog života i za napredak i razvoj Srbije. Sve što smo izgradili u prethodnom periodu građani mogu da vide, javno i transparentno. Smeta Dušanu Nikeziću izgradnja nove brze saobraćajnice „Osmeh Vojvodine“, u dužini od 186 kilometara, od Bačkog Brega, na granici naše zemlje sa Mađarskom, do Srpske Crnje na granici sa Rumunijom. Saobraćajnica koja će povezati i privredno ojačati Vojvodinu. Zašto Vi, Nikeziću, dok ste bili deo vlasti, niste gradili brze saobraćajnice? Zašto niste gradili pruge? Je l' niste znali ili niste hteli? Lepo bi bilo da dobijemo odgovor na to pitanje - navodi Mali.

- Računa Nikezić, onako otprilike, koliko košta kilometar brze saobraćajnice. U vreme dok su bili na vlasti, pošto se ništa nije gradilo, nisu imali šta da računaju, osim koliko je novca na njihovim privatnim računima. Zato i ne znaju koliko je kompleksno izgraditi jedan auto-put, odnosno brzu saobraćajnicu. Za izgradnju „Osmeha Vojvodine“ koju čine brza saobraćajnica dužine oko 186 kilometara od Bačkog Brega do Srpske Crnje i sedam kilometara saobraćajnice od Kikinde do Nakova treba uraditi i ugraditi više od 3,2 miliona m2 asfalta, preko 12 miliona m3 nasipa od nekoherentnih materijala, preko 2,5 miliona m3 drobljenog kamenog agregata, više od 700 kilometara elastoodbojne ograde, preko 350 kilometara žičane ograde, 12 denivelisanih okrštaja, 13 površinskih ukrštaja, preko 50 mostova (što preko reka, kanala, železničkih pruga, drugih puteva), 70 nadvožnjaka i tako dalje. S obzirom na to da se saobraćajnica nalazi na severu Vojvodine, gde nema materijala za izradu trupa saobraćajnice, materijali za izradu nasipa moraju da se dovoze na trasu sa prosečnih udaljenosti od više 150 kilometara. Naglašavam da je izgradnja brze saobraćajnice „Osmeh Vojvodine“ još jedno ispunjeno obećanje koje smo dali, još jedna kapitalna investicija koju realizujemo, a koja će doprineti da imamo nove investitore, nova radna mesta, da se nastavi napredak i razvoj naše zemlje - ističe ministar.

- I za kraj, evo da dam doprinos Nikezićevom dnevniku. Za nas nema važnih i nevažnih projekata, svi su podjednako važni, jer nekome poput Vas neki mali put u unutrašnjosti Srbije možda ništa ne znači, ali ljudima koji tamo žive znači život. I kroz budžet za narednu godinu nastavljamo sa velikim kapitalnim projektima jer njihova realizacija doprinosi daljem rastu BDP-a, privlačenju novih investitora, a posledično i poboljšanju kvaliteta života građana. Uprkos svim izazovima nijedan kapitalni projekat nije zaustavljen, ni od jednog nismo odustali, već istim intenzitetom radimo na izgradnji i modernizaciji Srbije. Za kapitalne investicije je u 2024. godini opredeljeno 598,8 milijardi dinara, odnosno 6,8 odsto BDP. Podsetiću Vas da je udeo kapitalnih rashoda u BDP-u 2010. godine bio 3,2 odsto, 2011. taj procenat je bio 3,1 odsto, a sledeće 2024. godine će biti 6,8 odsto BDP. Je l' sad malo jasnije koliko baš ništa niste radili?



