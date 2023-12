JA SAM SA PAŽNJOM GLEDAO: Vučić o serijalu "Putevi za budućnost" - "Govorite o nečemu što je važno i što je suštinski"

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji brze saobraćajnice (Ib reda) granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja).

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

Vučić je, odgovarajući na pitanje "Novosti" o značaju izgradnje ove deonice, komentarisao i naš video-serijal "Putevi za budućnost".

- Veoma sam zahvalan što ste to uradili. Ja znam da to nikada neće privući pažnju ljudi, da ste mi nešto opsovali ili vama ja, to bi imalo milione pregleda. A ovako, kada govorite o nečemu što je važno i što je suštinski, to mali broj ljudi želi da vidi. Ja sam sa pažnjom gledao i veoma sam zahvalan što ste to uradili - rekao je predsednik.

U nastavku pogledajte do sada objavljene emisije video-serijala "Putevi za budućnost":