ŠAPIĆ POKAZAO NOVE SLIKE UNIŠTENE SKUPŠTINE: Pogledajte šta su uradili Đilasovi demonstranti (FOTO)

PREDSEDNIK Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić ocenio je da napad na Skupštinu grada nije samo divljaština već nešto što mogu da urade samo ljudi bez ikakve svesti i odgovornosti. On je večeras obišao zdanje Starog dvora, gde se nalazi gradska skupština, i tom prilikom pokazao kolika je šteta naneta.

Foto: Beoinfo

– Imali ste priliku da vidite na šta liči Stari dvor, zdanje pod zaštitom, građeno 1881. godine, a salon je iz 19. veka sa originalnim nameštajem i na njemu je šteta nenadoknadiva. Upasti na ovaj način u instituciju države i pokušati da se dođe do bilo kakvog cilja dokazuje da ono što sam govorio pre pet dana nije bio nikakav moj hir niti pokušaj političkog marketinga. Rekao sam da budemo li dozvolili da se nasiljem i rušenjem države borimo za političke ciljeve vrlo brzo nećemo imati državu. Sada vidite koliko je termin „majdanizacija” bio istinit. Ovo normalan čovek ne može tek tako ni da „sažvaće” a kamoli komentariše, ali ponovo ću da apelujem na sve one koji ne misle isto da ukoliko putem anarhije pokušavate da dođete na vlast, to znači da ste uništili državu, koja sutra neće moći da zaštiti ni onaj narod za koji smatrate da treba da se borite – rekao je Šapić.

Foto: Beoinfo

Izrazio je veliku zahvalnost policiji koja je, kako je naveo, odreagovala na najtolerantniji mogući način, nekoliko puta upozoravala, a kao epilog toga jeste i da su dva policajca teško povređena.

Foto: Beoinfo

– Želim još jednom da apelujem da ako se ne dozovemo u pamet posle će nam biti kasno, da oni koji napadaju će naići na one koji se brane i to će biti početak građanskog rata. To je poslednje što nam treba. Nadam se da je ovo poslednja epizoda ove vrste jer ako tako ne bude svima nam se crno piše i biće nevažno ko je na vlasti. Izborna volja se pokazuje na izborima, a u institucije se ulazi zakonskim putem a ne na ovaj način – istakao je Šapić.