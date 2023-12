VUČIĆ O NAPADIMA PONOŠA I ĐILASA NA VLADIKU SERGIJA: Vređaju ga jer brani narod Republike Srpske

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na pitanje "Novosti" kako vidi to što su Zdravko Ponoš i Dragan Đilas iz koalicije "Srbija protiv nasilja" vređali vladiku Sergija kaže da vladiku napadaju jer brani narod iz Republike Srpske.

Foto: Tanjug

- Napadaju vladiku Irineja, vladiku Sergija samo zato što su branili narod Republici Srpskoj. Kriv im je srpski narod u RS. Kao što je nekima nekad bio kriv srpski mučenički narod iz Krajine. Što im je kriv? Pa moraju da nađu krivca u nekome. Al najlakše je naći krivca da bi ti levo liberalni zeleni krugovi mogli da optužiju nekog ili Srbe s KiM ili Srbe iz RS. Samo oni nisu krivi. Oni su mnogo pametni, strašnu su kampanju vodili. Tri nedelje kampanje dal mi je tata tata, dal mi je mama mama, dal mi je sin sin. Sram vas bilo! I hoćete da dobijete izbore. I mislite narod lud i glup.

Odgovarajući na pitanje "Novosti" o izjavi Marinike Tepić da "treba da ga pregleda neuropsihijatar".

- Za ovo što je rekla da treba da me pregleda neuropsihijatar, pa to je uredu. Može da me pregleda ko god hoće. Zamislite da ne mora da me pregleda neuropsihijatar kolika bi razlika na izborima bila. Majko rođena. Oni tako mudri i pametni, vredni, Bog im sve talente dao, a psihijatrijski slučaj ih bije sa dva prema jedan posle jedanaest godina vlasti. Možete da mislite tek kolika bi razlika bila da mi nije potreban neuropsihijatar. - kazao je on.

Zdravko Ponoš iz koalicije Dragana Đilasa "Srbija protiv nasilja" sramno je na Tviteru izvređao vladiku Sergija zbog reagovanja na uvrede koje je opozicija uputila Srbima iz Repulike Srpske. Ponoševo vređanje vladike podržao je i Đilas, te podelio istu objavu.

- Oglasio se još jedan vladika. Sergej. Okasnio sa zavetovanjem na pokornost Vučiću pa sad mora da požuri, da sustigne Bulovića. Ajd' proveri vladiko značenje reči -vladika. Ne viđo da znači - služiti nečastivom ovozemaljskom koji laže, krade i svađa narod. E moj vladiko i ovo će se jednom bivšim zvati. Šta ćeš onda? - navodi Ponoš.

Podsetimo, njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije rekao je u utorak da se prekodrinski Srbi neće odreći Srbije, niti će sebe uskratiti za prava koja omogućavaju specijalne paralelne veze, a opoziciji u Srbiji poručio da dobro razmisli zbog čega nema podršku prekodrinske braće, koju ovih dana nepravedno krivi za politički neuspeh na izborima.

On je ocenio da su prekodrinski Srbi „zasmetali političkim ambicijama onih u Srbiji koji bi da po svaku cenu sednu u neku od fotelja” i dodao:

- Krivi smo im mi koji Srbiju doživljavamo kao matičnu državu, koji bismo život dali za braću s druge strane Drine, jer, valjda, nismo njihovi politički istomišljenici. Da su češće boravili među nama, shvatili bi oni koji nas danas nepravedno osuđuju da se Srbija najviše voli u Srpskoj- napisao je episkop Sergije, objavljeno je na sajtu Eparhije bihaćko-petrovačke.

Vladika Sergije je naveo da Srbima, očigledno, istorija nije učiteljica života: - Brzo i krvavo je ispisuju, još brže zaboravljaju, zato ne napreduju koliko bi mogli jer sopstvenu energiju troše na stvaranje nepotrebnih međusobnih podela - naveo je on.

Istakao je kako to najbolje potvrđuju lideri opozicije u Srbiji, koji su, kako ističe, ovih dana kivni na prekodrinske Srbe koji su iskoristili prednosti dvojnog državljanstva „pa su se, kakve li drskosti, usudili da uzmu učešća u izbornom procesu”.

- Iako je neveliki broj nas iskoristio svoje biračko pravo, naišli smo na osudu onih čiji su nam politički prethodnici omogućili to isto pravo - naveo je Sergije.

On je podsetio da su hiljade srpskih dobrovoljaca, poreklom iz Like, Bosanske Krajine i Hercegovine, napuštali rad u Americi i odlazili na Solunski front da bi, uključujući se u redove srpske vojske, Srbiji doneli slobodu.

- Zaboravljaju oni kojima smo danas trn u oku koliko se Srbija voli s ove strane Drine, koliko se radujemo njenim sportskim uspesima, koliko se ponosimo njenim ekonomskim rastom - istakao je episkop Sergije.

On kaže da je najžalosnije što „prekodrinski Srbi smetaju Draganu Đilasu, poreklom iz Očigrija iznad Rmnja, manastira kod Drvara, Zdravku Ponošu iz Knina, Janku Veselinoviću iz Golubića u Dalmaciji”.

- Neka dobro razmisle zbog čega nemaju podršku prekodrinske braće, koju ovih dana nepravedno okrivljuju za svoj politički neuspeh. Mi se Srbije nećemo odreći, niti ćemo sebe uskratiti za prava koja nam pružaju specijalni odnosi za koje smo se krvlju izborili, jer bismo se time odrekli hiljada onih koji su tokom 20. veka umirali sa nadom u jedinstvo srpskog naroda - poručio je vladika Sergije.