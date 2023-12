"KURTI LAŽE I OBMANJUJE" Petković: Branićemo srpski narod i nastavićemo da čuvamo mir i stabilnost

DIREKTOR kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obratio se javnosti na konferenciji za medije i odgovorio na laži i optužbe Aljbina Kurtija i Dželjalja Svečlje.

Foto: Printskrin

- Sazvao sam konferenciju kako bih odogovrio na ogroman broj laži Kurtija i njegovog poslušnika Svečlje. Još jednom smo mogli da vidimo kako Kurti pokušava da obmane celokupnu javnost, posebno međunarodnu, pozivajući se na događaj u Banjskoj, ne bi li optužio Aleksandra Vučića, vojsku i državu Srbiju za ovaj događaj.

- Više puta smo jasno odgovarali na sve neistine i laži koje dolaze iz usta Kurtija i Svečlje. Pokušava da sakrije katastrofalnu ekonomsku situaciju na KiM. Svaki dan imate mafijaška ubistva. Ponovo koristi temu Banjske, severa KiM i napada na Vučića na Srbiju, ali napada i dijalog i sve što se odnosi na formiranje ZSO, jer ne želi da je formira.

- Kurti ne želi normalizaciju odnosa, već želi nove krize i napade na sever KiM. Čuli smo od njega danas da se Srbija sprema na napad na sever KiM, želim to da demantujem. Smanjen je broj vojnika Vojske Srbije na administrativnoj liniji. Napad na Vučića i Beograd mu je način da izbegne obaveze koje ima u dijalogu, jer sada smo došli do trenutka kada treba da govorimo o koracima ka formiranju ZSO.

- Samo u ovoj godini imamo 170 napada na Srbe. Svečlja govori o napadima na tzv. kosovsku policiju, a ne govori o svakodnevnim napadima na Srbe na KiM. Želi od severa da napravi geto, da Srbi budu poslušni. Želi da menja realnost na terenu iz dana u dan.

Foto: Printskrin

- Postavljaju policijske punktove gde zaustavljaju ljude, maltretiraju ih. Imali smo šest upucavanja Srba posle postavljanja punkta na Bistričkom mostu. Beograd se zalaže za dijalog, za nastavak normalizacije, za Otvoreni Balkan, želimo slobodu kretanja robu, ljudi i kapitala. To Kurtija ne interesuje, želi da iznosi laži oko Banjske.

- On gorovi o umešanosti Vojske, pokazuju neki revers. Sto puta smo rekli i pokazali da to nije nikakav revers o predaji oružja, već se radi o listi pakovanja, tehničkom listu koji ide u svako oružano sredstvo.

- Govori kako su ljudi u Banjskoj imaju oružje koje je proizvedeno od strane Srbije. Na to smo ukazali da te puške imaju i kosovski policajci, na tržištu možete pronađi svugde takvo oružje. Još jedna od laži Kurtija sa ciljem da se optuži Beorgad i Aleksandar Vučić, ne bi li nam uveli sankcije. To je njegov program, kada je reč o normalizaciji odnosa.

- Meša se u izborni proces ovde u Beogradu. On uzima sebi za pravo da govori o rezultatima demokratskih izbora, gde je bilo preko 5.000 posmatrača, da se svrstava u redove onog dela opozicije koji napadaju izbore. Jasno je da ta opozicija u Beogradu zajedno sa Kuritjem radi isti posao, da učine sve da smene aktuelnu vlast, jer oni bi da dovedu one koji bi priznali nezavnisno Kosovo.

- On je besan što je toliki deo Srba izašao na izbore. Dolazili su autobusima, privatnim vozilima, išli čak i peške. To što je 24.000 Srba izašlo i glasalo, ceo dan su ljudi odvojili i čekali satima na administrativnim prelazima da bi učestvovali u glasanju jer im je jasno da to pravo ne može da im oduzme Aljbin Kurti. Zabranio je srpske izbore, a organizuje izbore za lažne gradonačelnike u nekakvim kontejnerima gde listiće i kutije čuva policija sa dugim cevima.

Foto: Printskrin

- Ovo je poruka za međunarodnu zajednicu, da shvate šta radi Aljbin Kurti. Sve vreme kad smo ih upozoravali na krizu koju želi da izazove, da bi izbegao sve obaveze iz dijaloga, jasno smo ukazivali da narod ne može da trpi tiraniju Kurtija.

- Opet nastavlja sa istom pričom, pokupšava da ponovo obmanjuje javnost. Govori kako će Radojičić da izvrši nekakve nove napde, pominje da su planirani nekakvi napad iu novembru na Zubin Potok, to su apsolutne laži.

- Kada je reč o Milanu Radoičiću, MUP radi svoj posao, ja vam garantujem da nikakvih napada neće biti. Mi smo ozbijna i pravna država, hoćemo Otvoreni Balkan, normalizaciju odnosa. Nemamo ništa protiv tog naroda, hoćemo da sarađujemo i da vidimo kako možemo da idemo napred.

- Koliko je prošlo od Banjske, kako još uvek nema rezultata istrage i obdukcije. Jesmo li tražil ida naši patolozi učestvuju u obdukcijama, jer smo imali informacije da je izvršena hladnokrvna likvidacija Srba koji su se predali. Zbog čega nisu pokazali snimke iz dronova, pa da vidimo ko je učestvovao iz kosovske policije na napade na Srbe.

- Konferencija Kurtija je pokušaj da se pomogne delu opozciije u Srbiji i i ospori ono što je čisto kao suza. Pravi je trenutak da međunarodna zajednica jasno shvati ko je ovde glavn ikrivac i koje onaj ko zasutavlja KM tablice i koji neće ZSO i koji urušava ceo proces dijaloga i ko izaziva svu krizu na severu KiM.

- Želim da poručim da će Beograd nastaviti da vodi računa o srpskom narodu na KiM, da vidimo šta dodatno možemo da učinimo, a uslovi su izuzetno teški. Da nastavimo sa procesom normalizacije. Pokazujemo odgovornost, da sprovodimo našu politiku. Od ogromnog broja Srba koji su došli da glasaju 73 odsto je osvojila lista Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane. To je ono što ljuti Kurtija i ono što mu smeta. Nastavićemo da čuvamo mir i stabilnost, da pokazujemo odgovornost, a neka svi vide ko je taj ko je neodgovoran, ko iznosi laži i neće dogovor.