"OGOLJENA OTIMAČINA PRIVATNE IMOVINE SPC": Petković o uzurpaciji "Rajske banje" - To je pravo lice današnjeg stanja na KiM

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je danas povodom uzurpacije "Rajske banje" iz Zvečana da je reč o ogoljenoj otimačini privatne imovine SPC.

Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović

- Svedoci smo i poslednjih dana u opštini Zvečan gde je na delu ogoljena otimačina privatne imovine SPC, najznačajnijeg kompleksa "Rajska banja". Taj kompleks je jedna od najznačajnijih investicija Vlade Srbije i Kancelarije za KiM, kako bi se podigla ta sredina, zaposlili mladi ljudi i ponudilo lečenje za hiljade bolesnika i posao za više desetina ljudi. I onda neko dođe i kaže to nije vaše, to je naše. Kako može da bude vaše kada niste gradili, niste nikada bili tu, nemate nijedan dokument. To je pravo lice današnjeg stanja na KiM, pravnog nasilja i osvete srpskom narodu - ukazao je Petković na konferenciji povodom petogodišnjice projekta "Besplatne pravne pomoći".

BONUS VIDEO: NESVAKIDAŠNjA SCENA NA VRAČARU: Bager propao u zemlju