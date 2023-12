VUČIĆ O RIBNIKARU I DUBONI: Oduzeli smo preko 100.000 komada oružja; ko zna koliko bismo žrtava imali negde drugde

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije Prva tema na TV Prva. Vučić je između ostalog govorio i o tragičnom događaju u Ribnikaru i svemu što je usledilo nakon njega.

Vučić ističe da je povećan broj psihologa u školama, i da je prihvaćena inicijativa roditelja ubijene dece.

- Na njihovoj smo strani, izgradiće država i memorijalni centar. U školi postoji ogromna većina koja je protiv toga. Ogromna većina je protiv izgradnje. Ja mislim isto što misle i roditelji, isto što misli i struka. Ali morate saslušati i druge koji imaju većinu, i koji kažu da nisu za to. Pošto su njihova deca preživela, i oni su žrtve, i da žele da prostorije zadrže svoju namenu. I moj posao je da saslušam sve! Da, memorijalni centar mora da se napravi, moramo da slušamo roditelje ubijene dece. Ali moramo da slušamo i druge - kaže on.

Predsednik je dodao da će država doneti odluku, i da će tada biti napadana od strane svih političkih licemera, koji ne moraju da donesu bilo kakvu odluku.

- Oduzeli smo preko 100.000 komada oružja. Ko zna koliko bismo žrtava imali negde drugde. Zadovoljan sam, ali to nije dovoljno. Nije dovoljan ni broj psihologa i pedagoga, i moramo posebno da se posvetimo deci. Ali kada se priča o političkoj zloupotrebi, ko je to radio? Ja nisam to radio, već neki drugi. Država će uraditi ono što je njena obaveza, i poštovaćemo žrtve i roditelje, ali i one za koje Ribnikar i dalje jeste škola - kazao je Vučić.

Ističe i da je Vlada imala jasan stav, pošto je Vlada preporučila da u Savetu roditelja bude čovek koji je izgubio dete, dok mu drugo dete ide u Ribnikar.

- Apsolutno ima pravo da bude u Savetu roditelja. Nažalost, drugi su imali većinu u Savetu roditelja i odbili su predlog Vlade. Mi smo odgovorno radili posao, ali nikada neće biti kraj, uvek moramo da razmišljamo kako da ulažemo u zaštitu dece - dodaje predsednik.

