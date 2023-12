VUČELIĆ: Vučić je garant vrednosti važnih za Srbiju

GLAVNI i odgovorni urednik "Večernjih novosti" Milorad Vučelić gostovao je na TV Prva u jutarnjem programu.

- Po relevantnim istraživanjima koja se godinama vrše, vi imate jedan sistem vrednosti u koje Srbija u ogromnim postotica ima poštovanje takvih vrednosti. A te su vrednosti vrlo jasne, da Srbija bude samostalna, suverena i neutralna, slobodna zemlja. Zatim da ne pristupa NATO-u i vojnim savezima čuvajući svoju samostalnost, da ne uvodi sankcije Rusiji i ne samo to reći već je to prilika da se govori o promenama u svetu. Jedan dobar istoričar rekao je da nije status Vladimira Putina obožavanje i ljubav prema stranom predsedniku, već svest o istorijskoj ulozi da se svet menja. Mi prisustvujemo kraju zapadne apsolutne dominacije gde je svet bio unipolaran i to je i zbog toga važno. To je takođe da je RS dragocena tekovina i da svim srcem moramo da je podržavamo i treba da podržavamo i hoćemo da je podržavamo. Što se tiče Kosova, nikada ga ne priznati kao nezavisnu državu i nikada ne dozvoliti da uđe u UN. To znači poštovanje niza međunarodnih akata - kaže Vučelić i dodaje:

- Nama je održavanje sa Rusijom i Kinom pored saradnje na ekonomskom planu važno i to što su njihovu glasovi u SB UN garant poštovanja teritorijalnog integriteta i poštovanja međunarodnog prava.

Vučelić je podsetio i na podignutu ruku Vitalija Čurkina koji je stavio veto na britansku rezoluciju o genocidnosti. On je podsetio i na značaj SPC, te podsetio na snagu koju je crkva pokazala na litijama u Crnoj Gori.

- Ne ja ne krijem zluradost, jer su oni sami tako odabrali. Kad neko izabere sam svoju nevolju, a ti mu govoriš permanentno nešto nemoj ili ga savetuješ, zašto bih ja krio zlovolju koja mi ne muti pogled već razbistrava pogled. Ako vi izaberete da napravite prevarne Minske sporazume i priznate da ste to uradili namerno spremajuću Ukrajinu za rat, a što su uradili i Oland i Merkelova, ako vi finansirate taj rat, ako vi dopustite da vam sruše Severni tok koji ste gradili, ako dospete u krizu zbog toga što više nemate jeftine energente koje ste imali od kineskog i ruskog tržišta, meni ne ostaje ništa drugo nego da kažem što su naši stari govorili "Nije meni žao Amerike, nego mi je žao te sirotinje". To je njihov izbor i oni imaju unutrašnje probleme jer im padne budžet za 60 milijardi. Onda imate drugo, znate, u toj Nemačkoj vlada kancelar koji ima 20 odsto podrške po zvaničnim istraživanjima, ta semafor koalicija 30 odsto podrške, a vlada. Ti koji imaju toliko posto podrške, oni donose Šolc-Makronov plan da urede odnose na Balkanu. Balkan je bure baruta samo onda kada se velike sile umešaju - rekao je Vučelić i podsetio na knjigu Marija Todorova "Imaginarni Balkan" o njegovoj višeglasnosti i privlačnosti.

On navodi da je takva politika dovela do rata koji se danas dešava na tlu Evrope. Vučelić navodi da je narod promenio ugao gledanja ka Evropi i da se u narodu stvorio evropski skepticizam.

- Ovde se ugradio u narodu jedan racionalni evropski skepticizam, zato što se vidi njen vazalni odnos i to da se izgubilo samopoštovanje i decidirani stav da neće da prihvate da se prošire i da prime Srbiju. Oni ne mogu da pomognu nikom, mogu nekim parama, ali to nije destinacija koja je srećna destinacija. Meni je žao što to nije tako i tu nisam zlurad. Treba pratiti promene koje se dešavaju, treba pratiti šta se dešava oko Briksa - kaže Vučelić.

Vučelić navodi da u Srbiji postoje politički akteri koji su deklarativno protiv vrednosti koje je nabrojao.

- Po pravilu se ta vrsta političkih stavova prikriva linijom anti-Vučić. Vučić se pretvara u garanta tih vrednosti. Oni žele da urade to, to i to, a onda da bi to prikrili optužuju Vučića da će da izda i tu akciju anti-Vučić pretvaraju u akciju pro-Vučić, jer se on javlja kao garant. Zahar Prilepin, veliki ruski pisac, koristio je tu reč za Putina kada je kritikovao liberale u Rusiji. On je onda govorio: "Lako bismo mi s vama da vam nema garanta, garant vas štiti". Upravo će se na ovim izborima pokazati, jer Srbija traži garanta za poštovanje ovih vrednosti, ali ne samo na rečima već i na politici koju je do sada tako vodio.

Vučelić je podsetio da je u emisiji "Ćirilica" rekao predsedniku da nema pravo da podnese ostavku bez obzira na rezultate parlamentarnih izbora jer je za njega glasalo 2,3 miliona ljudi.

- On je vrlo energično na to odgovorio. Izrazio je jasan stav. Direktno sam ga pitao da li mu je krivo što nije uveo sankcije Rusiji i da li je to bila greška i on je bio vrlo izričit i rekao da to nije bila greška da nijednog trenutka nije mislio da je pogrešio. Sada, naravno, uslovi za sankcije Rusiji nisu više isti kao pre godinu i po dana, jer je tada bilo teže ih ne uvesti - kaže Vučelić.