MANA MU JE ŠTO NE NAVIJA ZA PARTIZAN Vučićev imitator kritikovao predsednika, a on mu odgovorio: Mislim da sam za Partizan učinio više nego

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji na TV Pink, Amici Šou, gde ga je sačekalo neobično iznenađenje.

Foto: Printskrin/Pink tv

Vučićev imitator odbio je da kaže koja je mana predsednika Vučića, na šta je on rekao da je to što ne navija za Partizan, na šta je predsednik pojasnio koliko je država uradila i za Partizan i za Zvezdu.

- Po tome se i razlikujemo najviše... Mana mu je što ne navija za Partizan - rekao je on, a poznato je da je Vučić "zakleti Delija".

Ističe i da su mu mnogi zamerali što navija za Zvezdu, i da je odrastao na tome, kao i da to neće menjati nikada.

- Navijam za Zvezdu. Mnogi su mi to na različite načine zamerali, ja sam tako odrastao, time se ponosim i to da menjam neću nikada. Mislim da sam za Partizan učinio više nego svi predsednici zajedno, što se podrške i pomoći tiče, i za Zvezdu, naravno. Ali, ja sam odrastao na tom stadionu, toj tribini i toga nikada neću da se stidim - poručio je Vučić.

On je rekao da svake godine rade istraživanje o navijačima Zvezde i Partizana.

- To se menja u okviru tri ili četiri procenta. Sada Zvezda ima najviše navijača, 59 odsto u korist Zvezde. Uvek sam se pitao ko su tih tri ili četiri posto koji menjaju, a sada sam čuo šta je Janko rekao - kaže predsednik.

Kaže da mu je mnogo drago što je Partizan uspešan u košarci, i što se svake nedelje čuje skandiranje Beogradu.

- To je super stvar za zemlju, to je ono što je dobro - istakao je on.

