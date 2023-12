TIPSAREVIĆ OTKRIO: U 5 ujutru sam poslao VUčiću poruku, odgovorio mi je za pet minuta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Ami G Show" na televiziji Pink. Pored predsednika gosti su i teniser Janko Tipsarević, imitator Dalibor Golubović i pevačica Tijana Milentijević.

Foto: Printskrin/Pink Tv

Vučić je otkrio da ministar Ivica Dačić voli malo duže da spava, ali da je naučio trik.

- Uvek ga zovem oko 15 do 7, da bih ga probudio. A on onda navije sat na 20 do 7, lukav je, pa ako ga ne pozovem, on onda zove mene. I nastavi da spava - kaže on kroz smeh.

Foto: Printskrin/Pink tv

- U poslednje vreme, pošto se to menja jednom nedeljno, najviše šizi kada ona meni nešto kaže, a ja to ne čujem ili ne prihvatim. I dođem posle sedam dana, i kažem joj isto to, ali kao da mi je drug rekao - kaže teniser.

On kaže da se vraćao iz Bangkoka pre nekoliko meseci, i da je sleteo u pola 5 ujutru.

- Tada sam predsedniku poslao pitanje za nešto, i on je odgovorio kroz pet minuta - rekao je Tipsarević da bi ilustrovao kako Vučić malo spava.