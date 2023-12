VUČIĆ O SVOM DVOJNIKU: Pred njim je budućnost, i politička

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Ami G Show" na televiziji Pink. Pored predsednika gosti su i teniser Janko Tipsarević, imitator Dalibor Golubović i pevačica Tijana Milentijević.

Foto: Printskrin/Pink tv

Predsednik je istakao da je Golubović pristojan čovek, koji se posvetio umetnosti imitacije.

- On zna kako nameštam naočare, gestikulaciju i sve. On živi sa suprugom i troje dece u Altini, na jedan vrlo skroman način. Pred njim je budućnost, i politička. On je sve samo ne lažni predsednik - rekao je Vučić kroz smeh.

Foto: Printskrin/Pink tv

Imitator se zahvalio predsedniku na lepim rečima, i zahvalio se na pozivu da bude njegov gost.

- Moram da vam kažem da ste mi prirasli srcu - kazao je on.