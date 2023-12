"ISTINA NA KRAJU UVEK NAĐE SVOJ PUT" Šapić o razgovoru sa Čavićem: Izuzetno sam birao reči, da nisam bilo bi desetostruko gore

U RAZGOVORU sa aktivistom Dušanom Čavićem sam birao reči ali jesam povisio ton jer sam i ja čovek od krvi i mesa, rekao je predsednik privremenog organa Aleksandar Šapić, gostujući na TV Insajder.

– Izuzetno sam birao reči, da nisam bilo bi desetostruko gore. Jedino što nisam uspeo da obuzdam to je bio ton i zbog toga mi je žao. Ja sam takođe čovek od krvi i mesa i nisam mogao da verujem da nakon šest meseci neko i dalje ne pušta tu jadnu decu i njihove porodice iz usta. Istina, morao sam biti spremniji na ono na šta su oni bili spremni svih ovih šest meseci ali sam se nadao da je šest meseci bilo dovoljno da shvate šta su uradili i na koji način su zloupotrebljavali jednu tragediju – rekao je Šapić.

On je istakao da Čavić nije došao tamo da ga pita o pešačko-biciklističkom mostu, koji je bio tema skupa.

– On je došao da me provocira i prekine, da me saslušava kao da sam na sudu i da ja nemam pravo da mu odgovorim. Ja sam možda malo emotivnije reagovao zbog izuzetno tragičnih događaja i povisio ton, ali reči sam birao, jer da ih nisam birao rekao bih mnogo toga. Pri tom, radi se o ljudima koji se nisu udostojili da pošalju čak ni jedan telegram podrške i saučešća. Ti isti su odlučili da budu vrednosni sud i da oni propituju gde je ko bio i šta je radio. Oni znaju gde je bio gradonačelnik ali ne znaju baš do kraja šta je uradio. Ja sam kao gradonačelnik odabrao da svoje postupke ne koristim u promotivne svrhe, i da se držim osnovnih hrišćanskih običaja. Pa su onda zvali roditelje da provere da li je istina ono što sam rekao, pa kad su roditelji kazali šta se desilo, onda su odlučili da tu vest zadrže samo za sebe i ne podele sa širokim auditorijumom, jer bi to potvrdilo da su lagali mesecima o svemu što se događalo – rekao je Šapić.

Govoreći o paljenju sveća ispred Starog dvora, Šapić je kazao da su, nakon ubistva u Ribnikaru, kontaktirani roditelji stradale dece, a da se već sutradan desila tragedija u okolini Mladenovca.

– Nakon ubistva u OŠ „Vladislav Ribnikar”, a istog dana popodne smo kontaktirali roditelje i ponudili sahranu za svu decu, što takođe ne bi objavili da se nije umešao Luka Dončić sa svojom idejom, sutradan se desila Dubona. Ništa mi nismo premeštali jer nismo ništa ni organizovali ispred škole. Ideja je bila da, zbog udaljenosti stradanja na četiri različita mesta na više od 40-50 kilometara, da simbolično odamo poštu svim stradalima ispred Starog dvora. Meni je tada najmanje bilo važno da idem po televizijama i objašnjavam da su lažovi sa N1, Nove S i Direktno plasirali informaciju da želimo da nam se dolazi na noge. Nisam želeo da demantujem lažljive medije šest meseci i zato sam ćutao jer sam smatrao da nije vredno da skrnavim momente tuge, samo da bih demantovao lažove, ali eto istina kad tad, uvek na kraju nađe svoj put, pa čak i uz pomoć Marke Žvake koji je imao nameru da me po ko zna koji put napadne i opet lažno optuži i isprovocira – rekao je Šapić.